Ennél tragikusabb nem is lehetne az első magyar szakácskönyvről szóló történet

Pierre egy elmélettel áll elő. Van benne fegyver, azt Pierre mindjárt a mesélés elején a kerítésnek támasztja, ezenkívül pedig romantika, amelyben a fikció keveredik a valósággal. Kezdetben visszaugrunk egészen a török hódoltság korába, a nemzetek keveredésének idejébe. A színhely Pest és Buda, közöttük a Duna. Akkoriban a magyar nyelv még nem volt domináns.

Időugrás következik, a pesti könyvnyomtatás hőskorába. Ebben a magyar nyelv érdekes szerepet kap, már amennyiben a fordított szöveg elérhetővé tesz szinte minden tudást, tudományt és irodalmat.

Pierre történetének főhőse egy fordító, aki CZ monogrammal szakácskönyvet jelentetett meg magyarul. A kívülálló számára ez a CZ betűpáros nem sokat jelentett, de a fordító a szakácskönyvet szinte a sajátjának tekintette.

Ebből a könyvből anno megjelent a második kiadás is, és a kiadó rájött arra, hogy ha egy jó nevű szakács nevén fut a kiadvány, még inkább növelheti a vásárlási kedvet. Nos, a történetben szerepel egy cár is, annak lánya, később pedig felfedi magát a titokzatos CZ is, akit ma már – és erről szól Pierre története, miért is alakult így – Czifray István néven ismerünk.