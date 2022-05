Miért marshall a máj, amikor lehetne marsall is, mégsem az?

Voltak kétségeink? Pierre messziről kezdi a marshallmáj történetét. Erre, mondjuk, minden oka meg is lehet, hiszen olyan magyar ételről van szó, amit írhatnánk így is:

marsallmáj.

Mégsem így írjuk, és ez a mai podcast éppen erről szól. S hogy a figyelmet kellően felkeltsük: a máj simán lehet magyar, ahogy marshall is. A sztoriban lesz Napóleon, Amerika és egy József is előkerül, akinek azért van köze a marshall máj névhez.

Szóval ez a máj a magyar gasztronómia zászlóshajóján kap helyet, és ez így rendben is van. No de ha nem Pierre-től volna szó, el sem hinnénk, hogy ebben a mesében lesz egy személyes történet is. Olyan korba ugrunk vissza, amikor jelen olvasóink jelentős része még nem is élt, aki pedig mégis, azok sem feltétlenül ott, ahol Pierre.

De lényeg 1969, egy hajó, Budapest, szóba kerül a Kex együttes, és egy dunai kikötő. Meg egy szlávos fejű szerepő is, Nyikita, aki futóversenyt rendezett a Kárpátia Étteremhez. A fogadás tárgya: aki későn érkezik, az fizet.

Ez a hajó fedélzetén ringatózó fiú azonban furfangosnak bizonyult, így a versenyt megnyerte, ám hogy hogyan is, azt csakis a podcastból lehet megtudni. Meg azt is, hogy Pierre akkor evett marshallmájat életében először, de nem utoljára.

Aki pedig lemaradt volna az előző heti podcastról, amelyben Pierre beszél, hogyan cipelt két, konzervvel teli bőröndöt Lengyelországba, s legfőképpen miért, az ide kattintva meghallgathatja.

Pierre gasztroesztéta.

