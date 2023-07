Rántott kenyér versenyez a cukkinispagettivel

Megszületett a döntős fogások listája a Balatoni KÖR által kilencedszer meghirdetett Az év strandétele versenyében. Kreativitásban ezúttal sem volt hiány – a beach foodok összetételét és nevét illetően sem. Hogy mit takar a Sztarpacsinta vagy a BuSajt, az a jövő heti zsűrizés során kiderül, de a vendégek már a helyek Facebook-oldalán, illetve asztalainál is tájékozódhatnak. Eredményhirdetés: 2023. augusztus 3-án.

A tikkasztó kánikulában a fürdőruhás strandolók között évről évre felbukkan egy csapatnyi felöltözött ember, jegyzetfüzettel a kezében, és miután leülnek, az adott strandbüfének azt a fogását kérik, amelyet beneveztek Az év strandétele versenyébe. A Balatoni KÖR jól kitalálta ezt a megmérettetést, mert a versenyfogások ráirányítják a figyelmet az újhullámos part menti büfék kínálatára, és a vállalkozó kedvű vendéglátósok is nagy kedvvel ötlenek ki újabb és újabb fogásokat, szélesítve a palettát.

Az elmúlt években olyan ételek nyertek, mint a Harcsa&Krumpli, a Vízikutya, a Pulled Ponty, a Gofcsi, a Répa-dog vagy a koviubileves – sokan azért kerekednek fel a Balatonon nyaralók közül, hogy megkóstolhassák valamelyiket. Tavaly az év strandétele a balatonboglári Bundi sós kürtőse, a legjobb bisztróétel a zamárdi Tiki Beach malacfülsalátája lett, a vegán különdíjat pedig az aligai Tarow Borsófőzi Dim Sumja nyerte.

Külön díjazták ugyanis a bisztró és a büfé kategóriát, így különlegesebb alapanyagokból, komolyabb konyhatechnológiával készített ételekkel is lehetett nevezni, hiszen már ebben is egyre erősebb a balatoni gasztronómia. Ez idén is így lesz, ahogy a vegatáriánus, illetve vegán különdíjat is szeretnék átadni újra.

Nevezési feltételek

Az idei fő újdonság az, hogy a versenyben kiemelten értékelik, sőt akár különdíjjal is jutalmazzák azokat az ételeket, amelyeket egészséges, lehetőleg helyi alapanyagokból állítanak elő, és emellett

elérhető áron kínálnak.

Július közepéig lehetett nevezni

egészséges, jó minőségű, lehetőleg környékbeli vagy regionális alapanyagokból készült,

egyszerű, de kreatív, nyárias,

gyorsan és akár büfékben is elkészíthető,

a bisztró kategóriában különlegesebb,

elvitelre is alkalmas ételekkel, amelyek

szerepelnek a vendéglátóhely kínálatában.

Lehetett jelentkezni levessel, főétellel és desszerttel, de természetesen a klasszikus strandételek (sült kolbász, palacsinta, lángos) sem voltak kivételek, amennyiben másképp vagy sokkal jobban készítik a megszokottnál. A Balatoni KÖR július 25-ig előválogatással szűrte ki a döntős ételeket, és 2023. augusztus 3-án hirdet győztest.

A döntős fogások

De hogy ne csigázzuk tovább az érdeklődést, íme a döntős fogások listája: hét vendéglátóhely összesen tizenegy étellel nevezett.

A Fogas Bisztró Alsóörsről három étellel vesz részt a versenyben: BuSajt, céklás humusz és vörös lencse tésztakosárban, illetve zellerravioli.

A Terasz Bisztró Balatonalmádiból egyetlen, de annál karakteresebb ételt nevezett: marhanyelv pizzakenyéren.

A Tiki Beach Bisztró jelöltjei Zamárdiból a titokzatos nevű Sztarpacsinta, illetve cukkinispagetti grillezett dinnyékkel.

A Gianpierros Étterem Balatonboglárról hideg tökfőzelékkel támad – ezzel talán nem is lehet melléfogni.

A Konyhám 365 Fonyódról szintén két étellel indul: rántott kenyérrel, illetve zellervariációkkal.

A Lángos World versenyfogása Balatonmáriafürdőn a Balaton Pil Pil.

A Party Hangulat Vonyarcvashegyen pedig Party harcsali fantázianevű fogással várja a zsűrit és a vendégeket.

A szervezők idén is a balatoni gasztrotrendek megítélésére leginkább alkalmasnak vélt zsűrit kérte fel, hogy győztest válasszon. A zsűri tagjai: Csillag Richárd séf (aki a kéthelyi Lokal47 Étterem és Borbár séfjeként tavaly negyedik lett az ifjú szakácsok világbajnokságán), Sipos Norbert séf (a Tork Horeca képviseletében), Babik Edit (Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány), Kardos Gábor és Nagy-Golyán Nikoletta (Balatoni KÖR), valamint az újságírók: Gedeon Lili (Street Kitchen), Molnár Zoltán (kreativ.hu), Salamon Csaba (Magyar Konyha), Sümegi Noémi (Index) és Talabér Dominika (We Love Balaton).

Az Indexet tavaly Horváth Balázs kollégánk képviselte, aki 2022 őszén tragikus hirtelenséggel meghalt. A versenyen rá is emlékezünk.