A Balatoni nyelvesnek nem lehet ellenállni

Öt kategóriában osztott díjat 2023-ban a Balatoni KÖR által életre hívott Az év strandétele verseny zsűrije:

Az év strandétele a balatonalmádi Terasz Bisztró Balatoni nyelves fantázianevű fogása.

A legjobb bisztróétel a balatonboglári GianPiero’s Étterem hideg tökfőzeléke „feltétlenül”.

A legjobb vega fogás az alsóörsi Fogas Büfé zellerraviolija.

Az év felfedezettje a balatonmáriafürdői Lángos World versenyfogása, a Balaton Pil Pil.

A „jóárasított” étel kategóriájának győztese a vonyarcvashegyi Party Hangulat Party harcsalija.

Amikor a Balatoni KÖR tagjai 2015-ben a fejükbe vették, hogy a hazai gasztroforradalom hullámain szeretnék a tóparti kínálatot kimozdítani a lángos-hekk-palacsinta Bermuda-háromszögéből, még nem sejtették, hogy

a balatoni vendéglátásnak nem csupán a szocializmus örökségével, hanem egy világjárvánnyal, majd a munkaerőhiánnyal és a rezsiválsággal is meg kell küzdenie.

A tóparti helyek egy része túlélte az elmúlt éveket, de van, amelyik örökre bezárt, mások átálltak hétvégi nyitvatartásra. Új büfék vagy éttermek nem igazán nyílnak – annál nagyobb öröm, hogy vannak olyan helyek, amelyek évről évre szeretnének megújulni, kísérletezni, kreatív ötleteket kipróbálni. Ennek pedig a legjobb módja az, hogy beneveznek Az év strandétele versenyre, mert így biztosak lehetne benne, hogy szakmai visszajelzéseket kapnak a munkájukról, és a nemes versengés közepette a szélesebb nyilvánosság is megismeri őket és a fogásaikat.

A zsűri idén is külön díjazta a bisztró és a büfé kategóriát, tehát különlegesebb alapanyagokból, komolyabb konyhatechnológiával készített ételekkel is lehetett nevezni – már ebben is egyre erősebb a balatoni gasztronómia. Az egyre népszerűbb vegetáriánus fogásokat is értékelték, ahogy azt is, ha elérhető áron kerül a szokásos strandételeknél kreatívabb fogás a kínálatba.

Tök és zeller minden mennyiségben

A nevezett ételeket először a Balatoni KÖR teszteli: idén 17 hely jelentkezett 25 fogással. A döntőbe került 9 hely 14 ételét aztán a Balatoni KÖR által felkért zsűri értékelte. A csapat 2023. augusztus 2-án indult útnak, és szó szerint körbekóstolta a Balatont.

Az első állomás a Fogas Bisztró volt Alsóörsön. Három étellel versenyeztek: a „céklás hummusz és vörös lencse tésztakosárban” tartalmát ropogós chipsszel lehet kikanalazni (2750 Ft). A BuSajt elnevezésű étel a busa és a disznósajt „keresztezéséből” született: ezt az üde zöld körettel tálalt fogást még az is megeszi, aki egyébként nem szereti a halat (3950 Ft). A harmadik fogásuk, a zellerből készült ravioli különféle gombákkal volt töltve, és már a kóstoláskor elnyerte a zsűri tetszését (3450 Ft). Végül ez lett a legjobb vega fogás.

A következő hely a Terasz Bisztró volt Balatonalmádiban, amely egyetlen étellel nevezett: füstölt marhanyelvet tettek némi bébispenóttal kevert tejföllel egy lepényre. Ez elég is volt, mert olyan finom, hogy végül ez, a Balatoni nyelves fantázianevű fogás lett az abszolút győztes, vagyis Az év strandétele (3300 Ft).

A zsűri azonban ekkor még nem tudta ezt, hiszen előttük volt hét további vendéglátóhely: a Tiki Beach Bisztró Zamárdiban Sztrapacsintával készült, ami nem más, mint palacsintába tekert sztrapacska: a két kedvelt eledel „házasítása” könnyen fogyasztható strandételt eredményezett (3500 Ft). A Tiki másik nevezettje cukkinispagetti volt grillezett dinnyékkel: a görög- és a sárgadinnye megsütve olyan ízű, mintha sütőtököt enne az ember (4250 Ft).

A Mesés BBQ és Grill Balatonlellén különleges hely: a jelenlegi üzemeltetői nemrégiben vették át, ezért a dizájn még a régi, de az elszántság nagy: a saját buciban és saját szószban érkező hamburgerhez még a fermentált hagyma is saját málnaecettel készül (3990 Ft), a vajas-tejszínes-fehérboros tökfőzelékre pedig lazacderék került. Nem versenyzett, de ki kell emelni a hely pizzáját, amelyhez 150 éves lyoni kovászt használnak, és a kiváló minőségű kávét.

A meleg tökfőzelék után a GianPiero’s Étteremben, Balatonbogláron hideg tökfőzeléket kóstolt a zsűri: a roppanós tökcsíkokkal készült fogás az étlapon feltét nélkül szerepel (3290 Ft), a zsűri elé azonban garnélákkal a tetején került. Az ítészek egyetértettek abban, hogy – a lazachoz hasonlóan – egy balatoni strandételhez nem illik a garnéla, így enélkül hozták ki győztes bisztróételnek a hideg tökfőzeléket. (Aki szeretne, pluszpénzért kérhet rá garnélát, mert egyébként finom a kettő együtt.)

A Parti Platz a fonyódligeti strandon az idén nyílt: a konténerház a parthoz közel található, és ugyanazok üzemeltetik, akik tavaly a sós kürtőskaláccsal nyertek. Most egy Szarvascsiga nevű ételt találtak ki, ami szarvaskolbász briósban (3000 Ft). A szarvast a tulaj maga lövi, így biztosan „bio”, az ebből készült vékony kolbász tetejére kerül a mustáros-majonézes szósszal kevert, vajon karamellizált hagyma.

A Konyhám Balatonfenyvesről többször nyert már Az év strandétele versenyen: idén két étellel indultak. A rántott kenyér pontosan az, amit a neve ígér, krémsajttal összedolgozott kenyérbélből készülnek a rántott golyócskák, amelyeket málnás-fekete teás paradicsomszószba lehet mártogatni (3000 Ft). A zellervariációk nevű étel pedig minden lehetséges formáját megmutatja ennek az egyszerű zöldségnek: van héjában sült, párolt, marinált, mogyoróolajban készült, szarvasgombás, napraforgó-pralinéba forgatott és „szalmazeller” is a tányéron (5200 Ft).

A Lángos World versenyfogása Balatonmáriafürdőn a Balaton Pil Pil volt. A spanyol garnélás ételt magyarosították, és a finom lángostésztára paradicsomos alapon fogaspofa került (3200 Ft). Ötletes strandétel született belőle, balatoni hallal, a zsűri ezért ezt a fogást az év felfedezettjének választotta.

Végezetül a Party Hangulat Vonyarcvashegyen a Party harcsali fantázianevű kreációval várta a zsűrit: ez ismét két kedvelt hazai ételt egyesített, a harcsapaprikást és a hortobágyi palacsintát, a dekoráció piros-fehér-zöld színeiben pedig még a magyar zászlót is megidézte (2150 Ft). A zsűri a jó ár-érték arányú fogást a „jóárasított” ételek kategóriájában ítélte győztesnek.

Szezonális és helyi alapanyagok

Összességében el lehet mondani, hogy a helyek zömmel szezonális és helyi, a környékről származó alapanyagokat használtak, megjelentek a balatoni halak, és örvendetes, hogy egy tökfőzeléket is el lehet készíteni izgalmas módon, kiváló minőségben. A győztes fogásokon kívül a döntőbe került összes ételt érdemes megkóstolni.

A szervezők idén is a balatoni gasztrotrendek megítélésére leginkább alkalmasnak vélt zsűrit kérték fel az értékelésre. A zsűri tagjai: Csillag Richárd séf (aki a kéthelyi Lokal47 Étterem és Borbár séfjeként tavaly negyedik lett az ifjú szakácsok világbajnokságán), Sipos Norbert séf (a Tork Horeca képviseletében), Babik Edit (Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány), Kardos Gábor és Nagy-Golyán Nikoletta (Balatoni KÖR), valamint az újságírók: Gedeon Lili (Street Kitchen), Molnár Zoltán (kreativ.hu), Salamon Csaba (Magyar Konyha), Sümegi Noémi (Index) és Talabér Dominika (We Love Balaton).