Új kormányos került a hajóra, de az oroszlánok maradtak

Nem kell messzire menni, hogy világraszóló élményben legyen részünk: elég, ha lesétálunk Budapest belvárosában a rakpartra, beülünk a Spoon The Boat elnevezésű hajó asztalaihoz, és élvezzük az örök panorámát a Gellért-hegytől a Budai Váron át a Lánchídig. A minőségi, könnyed bisztrókínálat mellett – koktéllal az egyik, fényképezésre kész mobiltelefonnal a másik kezünkben – pedig egyszer csak azt érezhetjük, hogy szerelembe estünk Budapesttel.

Gombás pil-pil, currys-kókuszos, egészben sült karfiol, csirkés quesadilla – még csak választanunk sem kell, a bar snack kínálatában kis tányérokon érkeznek a fogások, többet is kipróbálhatunk. Ha pedig tartalmasabb ételre vágyunk, akkor bélszín steak szarvasgombás burgonyapürével, a csirkepaprikás juhtúrós galuskával és házi csalamádéval vagy a glasszírozott borjúpofa csicsókapürével.

A Spoon The Boat hajó olyan kozmopolita fine bistrót kínál, amely jól ötvözi a hagyományos magyar kortárs konyhát az aktuális nemzetközi kínálattal. A kacsamáj mousse barack chutnyval és brióssal a hungaricumokat vonultatja fel a legmodernebb köntösben, a patatas bravas vagy a ramen leves pedig a külföldi turistáknak lehet ismerős – így

a hazai és külhoni vendégek is kísérletezhetnek, megkóstolhatnak jól megszokott és még felfedezésre váró ízeket.

A kínálat Fekete Tibor séfnek köszönhető, aki nemrégiben vette át a kormányrudat a hajó konyháján, és csak kicsit változtatott az eddigi irányvonalon. A fine bistro stílus olyan alkalmi étkezésre utal, amely a hagyományos bisztrókonyha elemeit ötvözi a kortárs technikákkal és tálalással. Minőségi alapanyagokból könnyed városi étkezésre van lehetőségünk, amivel bármilyen családi ünnepet vagy baráti alkalmat is megkoronázhatunk.

Közben kortyolhatunk koktélokat, a desszertkínálat pedig szintén a megszokott magas színvonalon hozza az ismerős ízeket különleges formákban: a Rákóczi-túrógombóc például új fogás.

Finoman szerelembe esni

A Spoon The Boat olyan impresszív élményt szeretne nyújtani, amellyel a vendégeit menthetetlenül szerelembe ejti Budapesttel. Extravagáns, mégis visszafogott belső világú étterem, terasz és lounge várja a vendégeket közérthető bisztrókonyhával: a cél az, hogy a Spoon az ide érkező turisták és hazai vendégek számára a „kihagyhatatlan budapesti pillanatok” közé kerüljön, amelyről nemcsak a magas színvonalú, minőségi szolgáltatás gondoskodik, hanem az egyedülálló panoráma is gondoskodik. Az üzemeltető Eventrend Group szerint a Spoon az a hely, ahol a vendég „a legfinomabban eshet szerelembe Budapesttel”.

A Spoon The Boat olyan ikonikus hely, amely méltán érdemes arra, hogy ott legyen minden bakancslistán.

Ez már csak azért is lehetséges, mert kevés olyan hely van Budapesten, ahonnan ennyi nevezetes helyszín látható: a Lánchíd az oroszlánokkal, a Budai Vár, a Várkert Bazár, a Gellért-hegy és maga a Duna is olyan látványt nyúlt, amit nappal is élvezhetünk, este viszont, amikor fényárban úszik a város, egészen különleges a panoráma. A látványt 1600 négyzetméternyi vendégtérből lehet megcsodálni, ezen belül két belső terem, egy télikert, két panorámás terasz, három konyha és négy bárpult gondoskodik a vendégekről. A különböző helyszínek változatos hangulatú rendezvényeknek, összejöveteleknek adhatnak otthont.

Teherhajóból étterem

A hajón a személyzet is kedves és készséges, a vendégek minden kívánságát igyekeznek teljesíteni. A konyhai csapat élén Fekete Tibor a precizitást, a kísérletezést és a kreativitást képviseli. A séf Pesti Istvánt tartja a mentorának, vele a Bábelben, Huszár Krisztiánnal a Zónában, Palágyi Eszterrel és Miguel Vieirával a Costesben dolgozott. A Tanti sous chefe volt, amikor Michelin-csillagot kapott, konyhafőnöke volt az Elysée Bistrónak, a Centrál Kávéháznak és a Callasnak. Izgalmasnak tartja a magyar polgári konyhát és a francia gasztronómiát, amelyeket sokszor fuzionál a nemzetközi konyhával.

A pesti rakpart egyedülálló panorámával rendelkező emblematikus rendezvény- és étteremhajója – amely korábban egyszerű teherszállító hajó volt, és 2002 óta működik sikeres rendezvény- és étteremhajóként – 2020. augusztus 20-án került az Eventrend Group égisze alá. A csoport több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, illetve rendezvényszervezésben.

A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és mintegy 800 munkavállalót foglalkoztat. Hozzájuk kötődik mintegy húsz gasztronómiai vállalkozás, a Spoon The Boat mellett többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Főőrség Kávéház, a Városliget Café, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa catering szolgáltatása is.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Eventrend Group közreműködésével jött létre.