A SIRHA Budapest gasztronómiai fesztivál keretében mutatkozott be a sajtónak március 6-án a 2024-es Bocuse d'Or szakácsverseny magyar csapata. Idén a norvégiai Trondheimben mérkőznek meg a legjobb séfek március 19. és 20. között.

A Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny európai döntőjében Kelemen Roland séf, Fodor Noel commis, Szabó László coach és Dalnoki Bence csapatvezető képviseli Magyarországot.

A sajtótájékoztatón két halételt kínáltak az újságíróknak: céklás tokhalat – amely ízvilágban egy az egyben a füstölt sonkára hajazott –, valamint vajmártásos, zöld olajas tőkehalat, amely (stílszerűen) vajként olvadt szét az ember szájában.

Folytatódik a sikerszéria

A magyar sikerszéria 2016 óta tart, ekkor nyerte meg Széll Tamás a kontinensdöntőt, tavaly pedig Dalnoki Bencének sikerült felállnia a világdöntő dobogójára.

A legsikeresebb nemzetekhez képest persze Magyarország még gyermekcipőben jár, de mindent megteszünk, hogy az élmezőnyt megszorongassuk

– fogalmazott Dalnoki Bence, aki kiemelte, hogy a felkészülés már az utolsó fázisba ért, ekkor már csak robotizálják a technikákat és az időzítést, de a változtatásnak már aligha van helye ilyenkor.

A magyar csapat élén a hazai döntő győztese, Kelemen Roland, a nyíregyházi Hunguest Sóstó szálloda séfhelyettese áll. A commis ezúttal Fodor Noel, aki tavalyelőtt végezte el a szakácsiskolát, és családja éttermében dolgozik szülővárosában, Siófokon. A coach a Hungastnál dolgozó Szabó László, aki korábban kétszer is indult a Bocuse d'Or hazai döntőjén, de szerepelt a nemzeti szakácsválogatottban is.

Bár a kontinensdöntő ételeit egyelőre titok övezi, az idei témákról annyit már megtudhattunk, hogy a tálat két fő összetevőből, a lofoteni skreiből, azaz egy Norvégiában honos tőkehalból, valamint a fröyai fésűkagylóból kell megalkotni. A tengeri csemegék mellé zöldségköretet kell készíteni, a harmadik fogás pedig tőkehalas étel lesz. A feszesebb, izmosabb, kevésbé zsíros skreivel finoman kell bánni, hogy az megőrizze természetességét.

A hústányér témája a Röros régióból származó rénszarvas-fartő, amely mellé az állat nyelvét és a lábszárát is el kell készíteni, de bele kell illeszteni a helyi alkoholos italt, az akvavitet is. A rénszarvas-fartő – mivel az állat egész évben a szabadban legel, zuzmón, gyógynövényeken és hangán él – a magyar szarvasoknál kevésbé inas, így dolgozni is kellemesebb vele.

A csapat felkészítésében részt vesz két „Bocuse d'Or-veterán”, Széll Tamás, valamint Vomberg Frigyes is,

de Christian Andre Pettersen is segít a csapatnak. Pettersen 2019-ben és 2021-ben is bronzérmes lett a Bocuse d'Or lyoni döntőjében.

Fáradtak vagyunk, feszültek vagyunk, de a hónapok alatt összecsiszolódtunk. Úgy gondolom, nagyon jó kapcsolatba kerültünk, szerintem egy csapat akkor a legerősebb, ha barátság szövődik a tagok között

– mondta Szabó László az Indexnek.