A Kőleves igazán szerethető étterem, abban az értelemben mindenképpen, ami még nem feltétlen a tényleges funkciójáról, a kifogástalan ételekről szól, hanem minden egyébről, ami persze nem lebecsülendő tényező. Bájosan otthonos design, mintha a szél és az idő hordta volna össze a berendezését, bár felfedezhető a tudatos tervezői gondoskodás, jó ízlés.

Minél parádésabb a miliő, annál nehezebb dolga van a konyhának, hogy kulinárisan is utolérje, egy nyomon haladhasson a meghatározó atmoszférával. A bulinegyed egyik főutcájában, attól elegáns távolságtartással, a valamikori gettó mára megkopott, máshol meghamisított, vagy totálisan elfelejtett hagyományait ébresztgető és tiszteletteljes zárójelben tartó, a kényszerítő közel-keleti kulináris divatot is figyelembe vevő étlappal különbözteti meg magát a Kőleves. Van itt pesti zsidónak tételezett fogás, ami a hagyományos kispolgári magyar konyhát idézi, aztán vannak vega, vegán, és nem csak úgy alibiből, hanem tiszta szívvel, korszerű igyekezettel és tudással komponált tételek, és amolyan fúziós, közel-keleti reminiszcenciákat ébresztő kompozíciók is.

Árnyas lombok alatt, bérházak által körülölelt kertben üldögélni, miközben odakint dübörög az élet, ritka kincs a nyüzsgő, poros városban.

Madárfütty, bicegő szék, kedves fiatal felszolgálók, és a déli harangszóra azonnal benépesedő kerthelyiség, így és ilyen sorrendben érnek a benyomások. Van, amikor az a jó, hogy aminek profinak kéne lenni, az szeleburdian dilettáns, de azért, ha a konyháról van szó, inkább a vérprofira szavaznék.

Az elszunnyadt gulyásleves

Gulyásleves ügyben zajlanak még itt-ott heves viták, bár manapság a fáma mintha az egész magyarországi vendéglátás válságosnak mondott helyzetéről szólna. Számos igencsak tartósnak gondolt vendéglő, tehetséges és becsvágyó, a korszellemet beelőző vagy azt fazonírozó hely dobta be a törülközőt, én meg itt a gulyásleves minőségéről értekeznék, mintha minden a legnagyobb rendben volna.

De ha már itt gőzölög előttem, mégsem hagyhatom szó nélkül, hogy a többször melegített gulyáslevesben a zöldségek túlfőnek, édeskés ízt kölcsönöznek a zavaros levesnek, és hiába adja – szerintem helyesen – a köménymag az alapízt, ez a tényező lenne, amúgy a vita tárgya, ha a leves kissé megfáradt, és a frissességet adó zöldszórás is hiányzik róla, ami menthetné, élesztgethetné az elszunnyadt levest.

A maceszgombócleves megjelölés azt jelzi, hogy legyen az bármilyen leves is, a lényeg a maceszgombóc. Nem idegen tőlem ez a hangsúlyeltolódás, de azért nem mindegy, hogy milyen az a húsleves, mondjuk liba vagy kacsa közreműködésével készült lé, mert mégis az a hordozó közeg, amely a kötelezően forró és intenzív húslevesízzel egészíti ki, festi alá a gombócokat. Ez itt csak részben mondható el, a leves már túlélte csúcskorszakát, nem friss, nem ropog, nem szikrázik. Ipari benyomást keltő zöldségei ízetlenek. Nem emlékeztet a házias, aznap készült húslevesekre, kellemetlenül szétszálasodott baromfi eredetű hús tűnik fel benne. Egy viszont tagadhatatlan:

a város talán legjobb maceszgombóca úszkál a levesben, gyömbértől illatozik, puha, kellően darabos, mégis egyben gömbölyödik, mintadarab.

Van hortobágyi tekercs előételként, amely az ázsiai tavaszi tekercs és a palacsinta fúziója. Semmi baja nem volna, ha a készen kapható rizslapok olajos, ropogós közegében a csirkecombból készült vagdalttöltelék szaftosabb maradna. Nem tudom eldönteni, hogy a hortobágyi stílushoz illik-e az édeskés ízbe forduló, se nem határozottan paradicsom, se nem virtigli paprikás mártás. Egy karakteres paprikás mártás, amely klasszikus esetben ennek a fogásnak a szíve-lelke, lehet, hogy a tekercsállaghoz jobban passzolt volna.

Tőkehal és padlizsán

A padlizsántempura, karalábémiso, pisztácia vegán fogás ennek a műfajnak nem az unalmas végét ragadja meg, hanem utat mutat egy abszolút érvényesnek tekinthető gasztronómiai irányba – nem kacifántosan mondva: az idea jó, szezonálisan, kulinárisan, mindenképpen. De az már nem annyira, hogy a padlizsán úgymond tempurálása egyáltalán nem sikerült, így aztán az olajban ázott kissé gumis padlizsánnyelvek a ropogós tésztaburok nélkül igencsak kiábrándítóak, de legalábbis csalódást okoznak.

A karalábé „főzelék” miso általi turbózása lehetne jó, ha észrevehetőbben történne, tanácsos volna még a főzelékállagot változatosabbá tévő karalábékockák karakteresebb jelenléte is. A karalábélevelek és -szárak feldolgozása akár olaj vagy egyéb érzékelhetőbb formában szintén jót tenne ennek a kreációnak.

A tőkehal roston, karfiolsteakkel, romesco mártással nagyvonalú, korszerű elgondolás. A mártás valahol a pirított mandula és sült paradicsom egymásba fonódó nyomvonalán egyensúlyozva kifejezetten jó. A tőkehal készültsége kielégítő, kagylós lemezekre bomló állagú. A karfiolrózsák nem steakre formázottak, bár ennek nem tulajdonítok nagy jelentőséget, szemlátomást megpirultak, de ez feltehetően jóval azelőtt történt, hogy a tányérra kerültek. És hiába látványos a hőkezelés, ha a méretesre hagyott rózsák amúgy félig nyersen maradtak. A karfiolgyöngyöcskék a felületi pír ellenére is rágósak.

Nagyon jó, hogy vannak ilyen barátságos vendéglők, mint a Kőleves, amely ott, abban a túlpörgetett nyüzsiben képes őszinte szeretettel kezelni a vendégeit. És maradjunk annyiban, hogy a kulináris elképzelés is biztató, talán egy kicsivel több pontosság, konyhai szigor, figyelem, több bátorság, és kiteljesedhet a megcélzott minőség. Ami pedig a maceszgombócot illeti, azt mindenkinek ajánlom a Kőlevesben.

