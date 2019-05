A NASA-póló lett az új Fila-táska

Nem végeztem konkrét számításokat, de ha az ujjuknál fogva összekötnénk az összes NASA-pólót Magyarországon, laza becslésem szerint a lánc elérne a Holdig. Kétségtelenül a szerkesztőség is jó pár darabbal hozzá tudna járulni a csodálatos, ámde teljesen haszontalan és kivitelezhetetlen vállalkozáshoz. Úgy látszik, 2019-re a NASA-póló (és/vagy melegítőfelső) lett az új Fila-táska vagy Levis-póló.

Egyre több divatmárka, így többek között az American Eagle, az Urban Outfitters, H&M és a Forever 21 dob piacra NASA-logóval ellátott termékeket. Ugyanakkor nemcsak a fast fashion márkák polcain köszön vissza, hanem már a high fashion márkák termékein is látható a közismert piros színű, különleges írásmóddal ellátott szómegjelölés, amelyre példaként a piros NASA logóval ellátott fehér színű Hermès Kelly 35 táskát említhetnénk

- magyarázza Dr. György Ádám szabadalmi, szerzői és védjegyjogban jártas ügyvéd.

Cikkünk írásakor az egyik fast fashion webshopban összesen 36 terméket találtunk NASA-emblémával a flitteres pólóktól kezdve a strandpapucsokon át az űrhajós jelmezekig, egy másik, az Inditex csapathoz tartózó márkánál pedig kilencet, de itt csak a férfiakra gondoltak, mondjuk legalább magas szárú cipő is van. Mindeközben a NASA hivatalos webshopjában is csodálatos a választék, és nem is annyira vészesen drága. A legolcsóbb termék a 8,95 dolláros (kb. 2600 forintos) gyerekzokni, de 12 dollárért (kb. 3500 forintért) már vannak atléták felnőtteknek. Egy egyszerűbb póló ára 15 dollár (nagyjából 4400 forint), ennyiért persze már egy egész menő hosszú ujjú pólót is lehet venni, de ebben az árkategóriában igazán a zoknik azok, amik tényleg zseniálisak. A kapucnis pulcsik 30 dollár (kb. 8800 forint) körül kezdődnek, vagyis az eredeti ruhadarabok alig drágábbak, mint az itthon kapható fast fashion változatok. Persze előbbieknél számolni kell a postaköltséggel is.

Arculati kisokos A legismertebb logó a meatball, vagyis húsgolyó. Ezt a NASA második évében tervezte az egyik alkalmazottjuk, James Modarelli. A kék kör a bolygót jelképezi, a csillagok a világűrt, a piros, V-re emlékeztető vonal a repülést, a fehér ellipszis pedig az űrutazást. 1974-ben az akkori elnök, Richard Nixon úgy döntött, hogy logónak egy kis ráncfelvarrásra van szüksége. A Danne & Blackburn ügynökség megalkotta a piros betűkből álló emblémát, ami a worm, vagyis kukac becenevet kapta. Ezt 1992-ben nyugdíjazták, majd 2017-ben engedélyezték újra a használatát ruházatokon, de csak és kizárólag akkor, ha piros, szürke, fekete vagy fehér háttéren jelenik meg. A meatballnak van egy komolyabb, hivatalosabb verziója is, amit az ügynökségi eseményekhez használnak. Külön emblémát kap minden egyes küldetés, és a nagyobb eseményekhez is terveznek arculati elemeket, például az ügynökség alapításának hatvanadik évfordulójára. Ezeket nyugodtan fel lehet használni, de nem feltétlenül változatlan formában, a csapattagok nevét például el kell tüntetni.

Mi ez az űrület?

Kezdjük ott, hogy ingyen van. Mivel a NASA egy kormányzati ügynökség, és nem magánvállalat, nem kell nekik licencdíjat fizetni, vagyis nem származik semmilyen bevételük abból, hogy az egy négyzetméterre eső NASA-logók soha nem látott mértéket értek el.

Persze ez nem jelenti azt, hogy bárki kénye-kedve szerint használhatja az arculati elemeket, a terveket ugyanis engedélyeztetni kell az ügynökséggel, és csak olyan design kerülhet forgalomba, amire ők rábólintottak. Amennyiben a tudomásukra jut, hogy egy cég az engedélyük nélkül dobott piacra valamilyen terméket, azonnal értesítik a jogi osztályt. A vétkesek persze általában olcsón megússzák, csupán arra kérik őket, hogyha már elsőre nem sikerült, akkor utólag járják végig a hivatalos utat.

A NASA washingtoni központjában található kommunikációs részlegen van egy külön multimédiás osztály, ahol Bert Ulrich dönt a kérelmekről. Bár úgy tűnhet, hogy az ügynökség semmire nem mond nemet, azért ez így nem teljesen igaz, az irányelvek szerint tilos az együttműködés akkor, ha bármilyen alkohol- vagy dohányipari termékről vagy promócióról van szó. És akkor is rezeg a léc, ha egy túlzottan provokatív árura, mondjuk kihívó fehérneműre kerülne rá a logójuk.

A megjelölés a termékeken pusztán dekoratív szerepet tölthet be, vagyis a védjegy egyik elsődleges funkciója, azaz az eredetmegjelölő jelleg nem érvényesülhet. Mindez azt jelenti, hogy a divatmárka mindaddig használhatja és tüntetheti fel az érintett megjelölést a termékein, amíg az pusztán díszítőelem, és nem sugallja azt, hogy a termék a divatmárka és a NASA kollaborációjaként született vagy a termék gyártóját a NASA szponzorálja. Továbbá a NASA-logó nem használható fel egy divatmárka teljes kollekciójának az elnevezésére, valamint a terméken a divatmárka saját megjelölése, védjegye kizárólag elkülönült módon szerepelhet a NASA megjelölés mellett

- tette hozzá Dr. György Ádám.

A NASA egyébként senkivel nem köt exkluzivitási szerződést, vagyis mindenki bejelentkezhet náluk, kizárólagosság miatt senkit nem fognak elutasítani, és azt sem határozhatják meg, hogy ki mennyiért árulja a termékeket.

Szóval ez elég jó üzlet a cégeknek, de az ingyenesség önmagában még nem magyarázat arra, hogy miért ontják tonnaszámra a NASA-s ruhákat és kiegészítőket. Lássuk a további okokat:

Ez a világon az egyik legismertebb “márka”, nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy mi az a NASA, még akkor sem, ha nem feltétlenül vannak azzal tisztában, hogy a betűk milyen szavakat takarnak.

Július 20-án lesz 50 éve, hogy ember lépett a Holdra, és 2018-ban ünnepelte alapításának hatvanadik évfordulóját az ügynökség, mindkettő elég jó apropó.

Talán egyszer eljutunk arra a pontra, hogy elfordulunk majd a csillagos égtől, mint az Interstellar című filmben tették a haldokló bolygónk lakói, de egyelőre az a helyzet, hogy bármi, ami az űrkutatásról szól, menő. És lehet, hogy a magáncégek egyre jobban kiveszik a részüket a fejlődésből, lásd Elon Muskot, vagy az Amazon alapítóját, Jeff Bezost, de az emberek többsége akkor is a NASA-val köti össze az űr meghódítását. Utóbbiról pedig mostanában elég sok szó esik a Mars-kutatás új virágkora miatt.

A nagyközönség előtt az ügynökséget két olyan szimpatikus űrhajós képviseli, mint Chris Austin Hadfield és Scott Kelly kapitány.

A filmesek ontják magukból az űrrepülésről szóló történeteket (Gravity, Interstellar, A marsi és a Rejtett számok vagy Az első ember), és ezeket általában a szakma és a közönség is nagyon pozitívan fogadja.

Ha már szórakoztatóipar, akkor természetesen jár egy tisztelgés Neil deGrasse Tysonnak, a Hayden Planetárium igazgatójának és Bill Nye-nak, akinek munkakörét úgy lehet a legkönnyebben leírni, hogy ő az Egyesült Államok Öveges professzora.

Geeknek és nerdnek lenni nem ciki, sőt. Milliók özönlenek be a szuperhősös, képregényeken alapuló filmekre, milliók nézik azokat a sorozatokat, amikben kockák a főhősök, az e-sport hihetetlenül népszerű.

Egyre többen dolgoznak a STEM, azaz tudományos, technológiai, mérnöktudományi vagy matematikai szakmákban, és - kis túlzással - ma már mindenki programozó szeretne lenni.

A fiataloknak óriási hatásuk van a fogyasztói társadalomra, és mivel a nosztalgiafaktor nagyon erős náluk, a fast és high fashion márkák igyekeznek kiszolgálni az igényüket a régi jó dolgok iránt.

“A közösségi média olyan magasságokba repített, amit soha nem tudtam volna elképzelni” - nyilatkozta Bert Ulrich.

Olyan értelmezéssel is találkoztunk, hogy Trump tudományellenes kirohanásai miatt az ügynökség az ellenállás jelképévé vált, a NASA-felső a tudományt tisztelők Che Guevera-pólója lett.

De miért jó ez a NASA-nak?

Kezdjük azzal, hogyha kapna is pénzt az ügynökség a licencelésért, akkor sem lenne sokkal beljebb. A Racked számításai szerint 2,2 millió NASA-pólót kellene eladniuk ahhoz, hogy egy embert az űrbe tudjanak küldeni. Ráadásul nem azokról a felsőkről van szó, amik nagyjából 3000 forintba kerülnek, hanem azokról, amiket háromszor ennyiért lehet megvenni.

Ami miatt ez az egész mégis megéri, hogy a NASA így öregbíti a hírnevét, és minél népszerűbbek lesznek az amerikai polgárok körében, egyesek szerint annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy olyan képviselőket választanak, akik támogatják az ügynökség munkáját. Ebben azért lehet kételkedni, elég csak megnézni az aktuális elnök viszonyát a NASA-hoz. Amikor Charles Frank Bolden távozott a NASA éléről, az elnök a klímaszkeptikus, de azóta megtért Jim Bridenstine-t nevezte ki a helyére, és a Nemzetközi Űrállomás finanszírozását is megfúrta, igaz, “legalább” újra embert akar küldeni a Holdra, az űrhaderőről nem is beszélve.

Bár a hivatalos logót és a NASA-felvételeket a kezdetektől fogva fel lehetett használni, először 1984-ben keresték meg az ügynökséget azzal, hogy ezeket ruházati termékeken szeretnék szerepeltetni. Stephen Spourse amerikai divattervező egy olyan anyagot álmodott meg egyik egyik kollekciójához, amin űrfelvételek vannak, valamint a bolygók nevei visszafelé. Azóta pedig nincs megállás, mindenki fel akar szállni erre a vonatra, a tavaly év egyik nagy dobása volt például a Vans Space Voyager kollekciója, de az Alpha Industries is egy komoly termékpalettával állt elő.

De a NASA nemcsak a divatiparban tarol, 2015-ben indult egy Kickstarter-kampány, hogy 40 év után újra kiadják a NASA arculati kézikönyvét. A projekt óriási siker volt: a tervezett 158 000 dollár helyett majdnem 1 millió dollárt dobtak össze a támogatók. A Legót mindenki szereti, főleg, ha az amerikai űrügynökségnek is köze van egy-egy készletükhöz. Most például a holdkompot rakhatjuk össze, de két évvel ezelőtt az Apollo holdküldetések Saturn-V rakétáját dobták piacra, a NASA-kutatónőiről pedig a róluk mintázott figurákkal emlékeztek meg. A Mattel bizonyos szempontból beelőzte a dán céget, hiszen ők 2013-ban adták ki a űrhajós Barbie-t a NASA-val együttműködésben.

Mekkora biznisz ez?

A licencelt divatáruk és lakberendezési tárgyak 367,7 milliárd, illetve 205,1 milliárd dolláros bevételt termeltek 2016-ban Nyugat-Európában.

Az egyik legnagyobb piac az Egyesült Államok és Kanada, a legnagyobb növekedést a Távol-Keleten mérték, illetve Latin-Amerikában, ahol Brazília viszi a zászlót.

A legtöbb licencelt termékkel a gyerekruházatnál találkozni, és ennek a szegmensnek a bevétele az előrejelzések szerint 4,8 milliárd dollárral nő majd 2021-ig.

A legtöbb márka a szórakoztatóiparból keres magának olyan karaktereket vagy termékeket, amiket rátehet a saját termékeire, a céges védjegyek csak ezután következnek.

A legtöbb figura és arculati elem divatárukra kerül rá, ez követik a játékok, majd a kiegészítők.

A legnagyobb lincencelő a Walt Disney, negyedik a Iconix Barnd Group, náluk vannak a Snoopy licencek, ötödik a Warner, hetedik a Sanrio, vagyis a cég, aminek Hello Kitty-t köszönhetjük.

Ami a másik oldalt illeti, a luxusmárkák közül talán a Mochino a leglelkesebb, az ő kollekcióikban már mindenki megjelent, akinek bármilyen popkulturális jelentősége van. Persze ők sem mindig játszanak tisztességesen, a graffitiművész, Rime (Joseph Tierney) pert indított a divatház és annak tervezője, Jeremy Scott ellen, mert felhasználták Vandal Eyes graffitijét, valamint a művészneve (Rime) is feltűnt a kollekció több darabján graffiti formában. Az ügy végül peren kívüli megegyezéssel zárult.

A Balenciagát sem kell félteni, ők a CAR-FRESHNER autóillatosító gyártónál húzták ki a gyufát, ugyanis kulcstartókhoz az illatosító termékek körvonalát, formáját és jellegzetes színeit egyaránt felhasználták, mindezt a felperes engedélye nélkül. A Balenciaga volt az, aki az IKEA jellegzetes táskáját is “újragondolta”. A svédek ezt jobban fogadták, és saját előnyükre használták fel a helyzetet egy vicces válasszal. De azért vannak, akik tisztességesen játszanak, ilyen volt a Vetements is. A francia márka a DHL csomagküldő szolgálatot kérte fel együttműködésre, a közös kollekció 2016-ban debütált, és óriási siker lett.

NYPD does not approve Az Egyesült Államokban minden NASA-pólóra jut egy olyan felső, amin vagy a Los Angeles-i vagy a New York-i rendőrség arculati elemei szerepelnek. Velük viszont nem érdemes kekeckedni. A New York-i rendőrség évek óta áll perben egy házaspárral, mert boltjukban olyan szuveníreket is lehet kapni, amiken rajta van az NYPD logója, és amelyek biztosan nem hivatalos ajándéktárgyak. Az ügyvédjük, Gerard Dunne azzal védekezik, hogy Sue és Sal Piccolo nem úgy árulja ezeket a termékeket, mintha a hivatalos merchandise része lennének. “Az emberek nem azért veszik meg ezeket a bögréket, mert azt hiszik, hogy New York városa árulja azokat, hanem mert rájuk van nyomva, hogy NYPD” - érvelt. És lehet, hogy ezzel meg is nyerik az ügyet, nemrég ugyanis a bíróság úgy döntött, nyugodtan lehet hamisított zenekaros pólókat árulni, amennyiben az árusok nem sugallják azt a vásárlók felé, hogy igen, ez az ötdolláros felső, ez bizony annyira eredeti, hogy Justin Bieber a két kezével tette rá a bilétát. Az Egyesült Államokban először a Los Angeles-i rendőrség szerzett védjegy-oltalmat még 1998-ban, miután látták, hogy ez milyen jó döntés volt az FBI vagy az NSA részéről. New Yorkban akkoriban egy nonprofit szervezet foglalkozott a merchandise-zal, és csak a 2001-es terrortámadások után jöttek rá arra, hogy ezzel érdemes komolyabban foglalkozni, mivel hihetetlenül megugrott az igény mindenre, amin a helyi rendőrség és a tűzoltóság neve vagy logója szerepelt. Az emberek így akartak tisztelegni a hétköznapi hősök előtt, akik az ikertornyoknál veszítették életüket.

Mindannyian egyéniségek vagyunk?

Az igazi fanok számára, akik már akkor két lábon járó NASA-hirdetőoszlopok voltak, amikor ez még egyáltalán nem volt menő, a pólók eltömegesedése elég nagy csalódás. Körbekérdeztük a szerkesztőséget, ki mit szól a fejleményhez, és a legindulatosabb reakció Stökitől érkezett:

2018 nyarán volt szerencsém Seattle-ben járni, ahol a Popkultúra Múzeumában vettem egy NASA-pólót. Ilyet, csak kicsit fakóbb színekkel, van rajta űrsikló meg a régi kukaclogó, hülyének is megért 25 dollárt. Őszig hordhattam büszkén, amikor egy nap egyik kollégám is NASA-logós pólóban jött dolgozni, és megkérdezte: "te is a H&M-ben vetted?" Azóta is minden második sarkon NASA-pólókba botlok. Bár többnyire az új logó jön szembe mindenféle egyéb motívum nélkül, a saját pólóm mintázatával is találkoztam már, persze sokkal ergyább minőségben és színekkel. Látszatra menthetetlenül egy lettem a NASA-pólós divatmajmok - sőt, ahogyan az egyik kolléga fotóján láttuk, egy szocigyűlésen lébecoló senkiháziak - közül, miközben legalább tíz éve meggyőződéses NASA-logó-reklámember vagyok. Nem divatból, hanem azért, mert lenyűgöz az űrhajózás, és mindaz, amit az amerikai űrhivatal elért. Szóval a fast fashion jól elrontotta a menő pólómat, és rettegek, mi lesz a következő. A Rick & Morty / Pink Floyd crossover pólóm? A Quickshot II joystickos pólóm? A Szarvas által tervezett Checkpoint logós pólóm?

Van, akinek irigylésre méltó gyűjteménye van, és nem zavarja, ha mások nem rajongók...még. Íme NAK véleménye:

Nem tagadom, függő vagyok hosszú évek óta, jelenleg nagyjából húsz űrhajózással kapcsolatos pólót birtoklok. Ebből mindössze kettőt vettem itthon a há-und-em-ben, a többit mind űrközpontok (a floridai Kennedy Űrközpont, a houstoni Johnson Űrközpont, a kourou-i Guyana Űrközpont), illetve repülős, űrhajózós múzeumok (Intrepid Sea, Air & Space Museum - New York, Museum of Flight - Seattle, California Science Center - Los Angeles) hivatalos boltjaiban vásároltam. Fellengzősen hangzik nyilván, de irtózatos hozzáadott értéket jelent számomra a tudat, hogy ezeket nem a Westend, vagy a Köki Terminál valamelyik üzletében túrtam az akciós halomból vagy éppen az aktuális kollekcióból (a két H&M-es pólóra is csak a worm-logós NASA-felirat miatt csábultam el). Amúgy engem cseppet sem zavar, hogy tucatjával látok az utcán NASA-pólós embereket, sőt kifejezetten örülök neki, hogy így tudattalanul is beszivárog az emberek hétköznapjaiba az űrkutatás, a tudomány, még akkor is, ha velem ellentétben ez sokak számára semmiféle fashion statementet nem jelent, csupán egy random mintás pólót, amibe reggel gondolkodás nélkül belebújnak, és ha egy-két éven belül elkopik, akkor lelkiismeretfurdalás nélkül megy a kukába, vagy törlőrongynak a mosdó alá.

Én is elég megengedő vagyok, másokkal és magammal szemben is:

Töredelmesen bevallom, nekem a Bershkából van egy rózsaszín (!) NASA-pulóverem a STS-27-es küldetés emblémájával. Nem azért vettem, mert ez a divat, hanem mert régóta érdekel minden, ami az űrkutatással kapcsolatos, és valamiért az a melegítőfelső megszólított, ráadásul ott volt kéznél, nem kellett megrendelni, azonnal levehettem a vállfáról. Persze én már a zenekaros pólókat is vettem fast fashion márkától, nem szoktam zavartatni magam. Nekem elég, ha én tudom, hogy több mint három számot is fel tudok sorolni tőlük, sőt. Ilyenkor mindig fülemben csengenek Tommy Ramone szavai, aki erre a jelenségre csak annyit mondott, alapvetően jó reklám a bandának, és reméli, azok, akik úgy vesznek Ramones pólót, hogy gőzük sincs a zenekarról, majd kedvet kapnak ahhoz, hogy megismerjék őket.”