Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás lett az új Közlekedési Múzeum megépítése egy tegnap este megjelent kormányrendelet szerint. Ez a döntés azt is jelenti, hogy folytatódik a tervezés, vagyis nem áll le a nagyszabású múzeumi projekt, amelyről az elmúlt évben nem sokat lehetett hallani.

A régi Közlekedési Múzeumot a Városligetben 2016-17-ben bontották le, eredetileg még azért, hogy rekonstruálják a második világháborúban súlyosan megsérült millenniumi Közlekedési Csarnok épületét, később azonban kiderült, hogy a szűkös telken képtelenség elhelyezni egy akkora múzeumot, amely alkalmas a nagyméretű műtárgyakból álló gyűjtemény bemutatására. A kormány ezért 2017-ben egy üresen álló ipari épületegyüttest, a kőbányai Északi Járműjavítót jelölte ki a múzeum új helyszínének. A budapesti rozsdazónába tartozó, hatalmas telek leglátványosabb épülete a MÁV 1958 és 1962 között épült, részben műemléki védelem alatt álló Dieselcsarnoka.

A Vitézy Dávid vezette intézmény 2018-2019-ben nemzetközi tervpályázatot írt ki az új múzeumra, amit egy neves New York-i építésziroda, a Diller Scofidio + Renfro nyert, ők tervezték a világhírűvé vált High Line parkot egy elhagyott magasvasút átalakításával, valamint világszerte több más kulturális nagyprojekten is dolgoztak. A pályázaton nyertes terveket tavaly februárban az Indexen is bemutattuk, az amerikai építészek az értékes ipari épületeket megtartva, egy transzparens új üvegszárnnyal kibővítve tennék alkalmassá a régi közlekedési emlékek bemutatására, a múzeum körül pedig egy új park jönne létre, ami a szomszédos Népligethez kapcsolódva bővítené a városközpont körüli zöldterületi gyűrűt, és hozzájárulna az egész Kőbányai út menti rozsdaövezeti zóna rehabilitációjához. Ennek része a szomszédos telken már gyakorlatilag megvalósult, de át még nem adott Eiffel Műhelyház létrehozása is az Operaház számára.

12 A kőbányai Északi Járműjavító területén felépülő új Közlekedési Múzeum látványtervei (Diller Scofidio + Renfro) Galéria: Az új Közlekedési Múzeum terve az Északi Járműjavítóban (Fotó: Magyar Közlekedési Múzeum)

Egy évig viszont semmit nem lehetett hallani a folytatásról. Egy tervpályázaton nyertes terv soha nem olyan mélységű, hogy annak alapján építkezni lehessen, ilyenkor csak látványtervek, koncepciótervek készülnek, az építési engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése sokkal hosszabb és munkaigényesebb folyamat. Ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt az elmúlt hónapokban már erősen kétségesnek tűnt, hogy van-e realitása egy ilyen léptékű kulturális nagyprojektnek. A nemzetgazdaságilag kiemelt projekt minősítés viszont azt jelenti, hogy a kormány kitart az elképzelés mellett, és az intézmény elkészíttetheti a tényleg munkavégzés megindításához szükséges mélységű építészeti terveket.

"A kormány döntése most lehetőséget ad arra, hogy az elmúlt hónapokban összegyűlt hatalmas szakmai és építészeti anyag alapján folytassuk a munkát, az új múzeum és kiállítás tervezését" – mondja a múzeum közleményében Vitézy Dávid főigazgató.

A tervező továbbra is a New York-i Diller Scofidio + Renfro iroda marad egy magyar partnerrel, a Noll Tamás volt építészkamarai elnök által vezetett M-Teampannon irodával kiegészülve. "A helyszín óriási méretei, egyedi térbeli szerveződése és lenyűgöző ipari műemlékei egyedülálló lehetőséget kínáltak arra, hogy hatással legyünk a város struktúrájára. Tervünkkel a történelmi helyszín szépségét akartuk kiemelni modern eszközökkel és kortárs építészeti gondolatokkal" – idézi a közlemény Charles Renfrót, a cég egyik vezető tervezőjét.

(Borítókép: az Északi Járműjavító látványos Dieselcsarnoka jelenlegi állapotában)