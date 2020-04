Egy romániai gettó és a lány, aki csak pislogni tud

A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya csütörtök délelőtt kihirdette a 38. Magyar Sajtófotó Pályázat két nagydíjának nyerteseit: Hajdú D. Andrást és Kovács Beát – mindketten szabadfoglalkozású fotósok.

A legkiemelkedőbb teljesítményért járó MÚOSZ Nagydíjat Hajdú D. András A fal, amit mi kerítésnek hívunk című sorozata kapta, a legjobb emberközpontú pályázati anyagnak járó André Kertész-nagydíjat pedig Kovács Beának ítélték oda az Éber kóma című anyagáért.

A győztesek neveit a járványügyi helyzet miatt a szokásostól eltérően, ezúttal kizárólag online hozták nyilvánosságra – a díjakat eredetileg a Magyar Sajtófotó Kiállítás ünnepélyes megnyitóján adták volna át a budapesti Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.

Hajdú D. András a romániai Nagybánya embermagasságú betonfallal körbevett, az egykori híradásokból is jól ismert romagettójában fényképezett. Cătălin Cherecheș polgármester 2011-ben arra hivatkozva építette a falat, hogy a panelekben élő cigány családok gyakran zaklatják a környékbelieket, a legalapvetőbb higiéniai szabályokat sem tartják be, a környéken pedig magas a bűnözési ráta.

Az eredetileg három méter magasra tervezett fal azóta is áll, a cigánysággal szembeni fellépés pedig akkora népszerűséget hozott a polgármesternek, hogy a letartóztatása után (a román korrupcióellenes ügyészség vesztegetési pénzek elfogadása miatt vette őrizetbe) a helyiek 2016-ban újraválasztották, a börtönből is magabiztos többséggel – a szavazatok 70 százalékát megszerezve – nyerte el a második polgármesteri mandátumát.

10 Galéria: A fal, amit mi kerítésnek hívunk Fotó: Hajdú D. András

Hajdú D. András tavaly így mutatta be a projektet:

Nyolc évvel ezelőtt robbant a sajtóban a hír, hogy a festői környezetben fekvő Nagybányán a cigányságot fallal választotta el a helyi önkormányzat a város többi részétől. Az alpolgármester szerint sok a bűncselekmény a környéken és egészségtelen a hely, jogvédők szerint azonban a város elkülöníti a lakókat, ami miatt a román állam is vizsgálatot indított. A polgármester szerint a fal – amit ők kommunikációs szempontból csak kerítésnek hívnak – a megoldás az eldurvult helyzetre. Emellett a családok helyzetének végleges megoldását és jobbá tételét 2013-ra ígérte. Azóta eltelt hét év, így újra visszamentem, tovább fotózni a sorozatot, amelyből kiderül, hogy a fal és a városvezetés törekvései zsákutcának bizonyultak.

Kovács Bea Éber kóma című sorozata egy magyar házaspárról szól, akik 2017 nyara óta a sződligeti otthonukban ápolják és gondozzák éber kómában fekvő lányukat, aki a váci Piarista Gimnázium tizedik osztályát befejezve, a nyári szünetben szenvedett súlyos balesetet az egyik szomszédos településen. A 16 éves Sári nyári diákmunkát vállalt, de 2016 júliusában, az első munkanapján elütötte egy autó Gödön.

"Amíg nem történt velünk ilyesmi, el sem tudtuk képzelni, mit jelent ez: látni, hogy a gyermekünk szenved, és hogy nem képes mozdulni, beszélni, kommunikálni, a légzését is könnyítenünk szükséges. A pislogás a legtöbb, amit visszajelzésként várhatunk tőle. De itt van közöttünk, és érezzük a szeretetét, azt, hogy ő akar erősíteni bennünket" – mondták el a szülők a Képmás magazin 2018-as interjújában.

10 Galéria: Éber kóma Fotó: Kovács Beáta

Balkovics Sándor és felesége, Márti, 2017 júniusától ápolják otthon lányukat, Sárit, akit 2016. július 4-én gázolt el a zebrán egy autó. A lány azóta éber kómában van, ami állandósult vegetatív állapotot jelent stabil keringéssel. A szeme nyitva van, de kapcsolat nem teremthető vele. Az életfunkciók fenntartását szolgáló kezeléseket Sári rosszul viseli. A szülőknek mindennap meg kell küzdeniük a reménytelenséggel, de mindkettőjüknek sikerült olyan kreatív tevékenységet találniuk, amelynek során kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek

– mutatta be a sorozatot Kovács Bea.

A MÚOSZ Nagydíját 2019-ben a szabadfoglalkozású Radisics Milán nyerte, a Hogyan formálja a víz a Földet című sorozatáért, amely korábban a "Természet és tudomány" kategóriájának első díját is megnyerte. Az André Kertész-nagydíjat tavaly az Index fotóriportere, Bődey János kapta a Ha nekünk mennünk kell, Niki is követni fog minket című anyagáért.

A klasszikus kategóriák díjazottjai január második fele óta ismertek, Ajpek Orsit, az Index fotóriporterét és képszerkesztőjét akkor a "Képriport" kategória első helyével jutalmazták a Hableány-tragédia idején készült képei miatt.

A 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton 267 fotográfus 2488 pályaművel indult, összesen 6079 kép érkezett be. A díjak odaítéléséről ezúttal is nemzetközi zsűri döntött, amelynek elnöke Szlukovényi Tamás, a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora volt, aki korábban 25 évig dolgozott a Reuters hírügynökségnél, ahol fotóriporter, szerkesztő, illetve fotófőszerkesztő volt. Állomásozott Kanadában, Ausztriában, Oroszországban, Szingapúrban és Angliában is.

A zsűriben rajta kívül Ron Haviv Emmy-díjra jelölt fotóriporter, a New York-i székhelyű VII Photo Agency alapító tagja, João Silva, a New York Times Portugáliában született, de a Dél-afrikai Köztársaságban élő háborús fotóriportere, Daniela Mrazkova cseh szakíró, a World Press Photo és a Pictures of The Year pályázatok többszöri zsűritagja, valamint Stiller Ákos fotóriporter, a National Geographic,a CNN, a Spiegel, a Stern és más lapok tudósítója kapott helyet.

A Fotóriporteri Életműdíj 2020 kitüntetettjét egy héttel később, jövő csütörtökön, jelenti majd be – szintén online – a Capa Központ. A díjat 2019-ben Szebeni András, az alapítás évében, 2018-ban pedig Urbán Tamás kapta.