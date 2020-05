Egyre nehezebb eldönteni, hogy csak rajongói vágyakozásokról, vagy megalapozott pletykákról van szó, mindenesetre annyi félhír, feltételezés és pletyka kering a Mandalorian második évadáról, hogy most összegyűjtöttük ezeket röviden. Az alábbi pletykák keringenek most különböző portálokon:

A második évad a Star Wars: Rebels rajzfilmsorozat történetét folytatja majd (Forbes)

Rosario Dawson alakítja majd a szintén a rajzfilmekből ismert Ahsoka Tanót (/Film)

Az előzménytrilógiában Jango Fettet játszó Temuera Morrison lesz majd Boba Fett (Deadline)

Illetve felbukkan még a második évadban Sabine Wren is, szintén a rajzfilmekből (CBR)

Ezek az információk főleg bennfentes szivárogtatóktól és más nehezen hitelesíthető forrásoktól jönnek, szóval érdemes ezeket úgy kezelni, mint amikor J.J. Abrams elszólta magát Ahsoka Tano miatt, aztán az egészből nem lett semmi. Egyedül Boba Fett felbukkanása tűnik a legvalószínűbbnek, hiszen Temuera Morrison tényleg szerepel majd a második évadban, és a fejvadász elvileg felbukkant az első évad ötödik részében is, bár ezt csak nagyon kevesen vették észre.

Ahogy azt látni lehet, szinte minden pletyka a rajzfilmekről szól, ami nem véletlen. Az első évadban voltak olyan kiszólások, amik a rajzfilmekre utaltak, és mióta megjelent a Skywalker-sagát lezáró utolsó film, a hardcore rajongók inkább a rajzfilmek felé fordultak, amelyek történetvezetése népszerűbb a fanok körében, mint amit a Disney művelt az utóbbi években a franchise-zal.

Éppen ezért az is elképzelhető, hogy a Disney is belátja, hiba volt kinyírni a mainstream filmeken túli Star Wars-történeteket, és hamarosan bejelentik, hogy kezdenek valamit a rajzfilmekkel is, legyen szó új évadokról, élőszereplős sorozatról vagy arról, hogy egy-két ismert karakter felbukkan a Mandalorianben.