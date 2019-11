Egy floridai férfi pert indított Madonna ellen, mert a popdíva állandóan elkésik a koncertjeiről

Kétségtelenül elég idegesítő tud lenni az, amikor egy előadó egy csomót késik a saját koncertjéről, elég csak arra gondolni, amit Kendrick Lamar, meg Rihanna csináltak a Szigeten. Ebben a helyzetben teljesen jogosan háborodhat fel bárki, de odáig azért nem szoktak elmenni, mint Nate Hollander, aki egészen konkrétan beperelte Madonnát, miután az énekesnő két órával eltolta a Miami Beachen tartott koncertjét – írja az NBC.

A popdíva a júniusban megjelent, amúgy nem túl jól sikerült Madame X című lemezének turnéjával látogatott el Miamiba, Hollander pedig szépen vett is három jegyet a 20:30-kor kezdődő koncertre 1024,95 dollár értékben. Ezután jött a hidegzuhany: Madonna miatt a koncertet el kellett tolni két órával, ami a férfinek már nem fért bele, így megpróbálta visszaváltani a jegyeket.

A Live Nationnek ugyanakkor esze ágában sem volt visszaadni a pénzt, így Hollander kénytelen volt eladni a jegyeket, értelemszerűen jóval kevesebb pénzért, mint amennyiért vette őket. Ez láthatóan eléggé traumatizálta a férfit, az általa emaitt indított perben ugyanis olyan dolgok szerepelnek, mint hogy

a jegyek értéke olyan mértékben lecsökkent, hogy az eladásukkal lehetetlen volt visszaszerezni az árukat.

A férfi szerint a Live Nation és Madonna tudták, vagy legalábbis tudniuk kellett volna, hogy a koncert nem fog elkezdődni fél 9-kor, mert az énekesnő hírhedt arról, hogy állandóan elkésik. Ez amúgy igaz is, évekkel ezelőtt is előfordult már, hogy órákkal később kezdte a koncertjét, most meg még az eltolt időponthoz képest is késett két órát, hajnali fél 1-kor kezdte el a zenélést.

Las Vegasban is két órát késett, itt állítólag ki is fütyülték őt, de őt láthatóan ez sem nagyon érdekelte: egy Twitterre is feltöltött videó alapján ezen a koncerten csábosnak szánt hangon annyit reagált a rajongóinak, hogy "egy királynő sosem késik".

A turné alatt korábban egyszer meg is sérült, akkor egy koncertjét el is kellett halasztania emiatt.