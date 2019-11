Az élet egy örökké tartó sorbanállás

Eléggé kedveljük Gege munkásságát, hiszen a tavalyi Csapda című EP-jét beválogattuk 2018 legjobb magyar megjelenései közé. A rapper 2020 első felében hozza ki az ÚT névre hallgató nagylemezét, amelyen szerepel majd az a Null24 c. szám is, amelyhez érkezett egy vadiúj klip is.

A klipet a Margit híd budai hídfőjénél található éjjel-nappali ABC-ben forgatták (nem ez az első alkalom, hogy videóklip készült itt), a rendező Pósa András volt.

A klipben a barátaim/kollégáim szerepelnek. Azért ezeket az embereket választottam, mert ők ismernek a legjobban, úgy érzem, hogy ők állnak velem abban a sorban, amiről a hookban szó esik. Sőt úgy gondolom, hogy azokat a kérdéseket, amiket a szám feldolgoz, felteszik ők is időnként

– meséli Gege, aki a klipben olyan rapperek és producerek között látható a sorban, mint Lil Frakk, D.Koms, Lusta Geri, Kapitány Máté, Goulasch, Oriza, Peety és BaschPeti. Mint meséli, a refrén tényleg egy éjjel-nappaliban állva jutott eszébe.

A dalban hallható beat Csontos munkája, de Kapitány Máté is dolgozott rajta egy kicsit, és azon az ÚT c. albumon lesz majd hallható, ami a - korábban beígértekkel szemben - 2020 első felében jelenik majd meg.

A korábban megjelent számokhoz képest ez egy teljesen más szöveg, sokkal inkább önelemez és belülről kifelé beszél, mint az eddigiek. Közben számomra az az érdekes benne, hogy részben pont az ilyen hangnemű és irányú szövegek legitimitását kérdőjelezi meg. Azt feszegeti, hogy mennyi értelme van a mai társadalomban egy eltömegesedett műfaj keretein belül a belső világ kivetítésének, a legeldugottabb frusztrációk, szorongások és gondolatok kifejezésének. Ha van értelme, akkor hogy kell csinálni? Magamról beszéljek, vagy a közvetlen környezetemről, mert az határoz meg a legjobban? Vagy amúgy az is lehet, hogy igazából leszarom az egészet, és nem is ez foglalkoztat éjjel-nappal, csak állok az éjjelnappaliban, alig ébren

- lamentál Gege a Null24 dalszövegével kapcsolatban. A rappert egyébként legközelebb november 30-án lehet elcsípni fellépésen, mivel ő is színpadra áll majd Dé:Nash lakossági fórumán az Akváriumban.