A Metallica 350 ezer dollárral segíti a koronavírus elleni védekezést

Négy különböző alapítványnak, köztük egy kocsmai csaposokat tömörítő szervezetnek összesen 350 ezer dollárt (majdnem 120 millió forintot) adományoz jótékony célra a koronavírussal összefüggésben a Metallica metálzenekar saját alapítványa, az All Within My Hands.

A Metallica honlapján megjelent közleményben az együttes azt írja, a társadalom legsérülékenyebb részének a koronavírus miatt most minden eddiginél nagyobb szüksége van a segítségre, ezért adakoznak olyan alapítványoknak, amelyek azokkal foglalkoznak, "akikre a legkeményebben csapott le a vírus" – számolt be az NME.

100 ezer dollárt kap a Feeding America, amely élelmiszerbankokat üzemeltet a legszegényebbek számára; 100 ezret a Direct Relief, amely 40 tonnányi védőfelszerelést biztosít az egészségügyben dolgozók számára; 100 ezret a Crew Nation, a Live Nation koncertszervező ügynökség saját, a koronavírus miatt létrehozott alapítványa, amely a vírus miatt munka nélkül maradt háttérstáb-tagokat segíti. Ezen kívül 50 ezer dollárt adnak a Bartender Emergency Assistance Programnek, amely szervezet szintén a vírus miatt munka nélkül maradt csaposokat és felszolgálókat segíti meg.

A Metallica mindehhez azt is hozzátette: aki csak tud, segítsen hasonló alapítványoknak, hiszen most minden dollár számít.

A Metallica All Within My Hands alapítványa egyébként nemcsak most aktív: a Metallica minden koncert után adományoz valamennyit egy, az adott országban működő szervezetnek. 2018-as budapesti koncertjük után például a Gyermekétkeztetési Alapítványnak adtak 4,25 millió forintot.