Két újabb zenész is megszólalt az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) és az Artisjus zenészeknek adott szociális támogatásai kapcsán, miután Majka azt mondta, „gusztustalannak és szánalmasnak” tartja, hogy befutott sztárok is jelentkeztek a segélyért. Kállay-Saunders András azt mondja, három hónapja nem keresett semmit, Heincz Gábor Biga szerint pedig feketelistává vált a támogatottak listája.

Ez a lista átalakult egyfajta feketelistává. Megértem azt, aki félreértette, de vannak barátaim, akik úgy gondolják, ez jár a művészeknek, hiszen ez az összeg a jogdíjakból lett félretéve. Fontos az, hogy a pénzt olyan művészekhez juttassuk el, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Én egy betegséggel küzdő barátomat támogatom belőle

– nyilatkozta a Blikknek Heincz Gábor Biga, a 2018-as A Dal döntőse és több más tehetségkutató résztvevője. A lap azután kereste meg az énekest, hogy Majka kiakadt az EJI és az Artisjus szociális támogatásáért jelentkező zenészek névsorán. A listán több ismert zenész is szerepelt, vagy például MC Hawer, Győzike, LL Junior, Ihos József vagy Czutor Zoltán, aki egyben az Artisjus vezetőségi tagja is (habár a szervezet szerint a pénzek odaítéléséhez nem volt köze).

Reagált a felháborodásra Facebook-oldalán Kállay-Saunders András, eleve a „félreinformált embereknek” címezve a szavait, mondván, látja, hogy sokan felháborodtak azon, hogy a 120 ezer forintos támogatások listáján az ő neve is szerepel, valamint barátnőjéé, Tolvai Renátáé is. „Sok ember azt hiszi, ha valaki ismert, rögtön milliomos, tele van pénzel. Általában így van ez az egész világban, és általában tehetséges a nagy része ezeknek az emberek. De most Magyarországról van szó” – írta, hozzátéve, ő is lehetne milliomos, de ő tíz éve csak a minőségi zenére koncentrál, tévébe zsűrizni meg nem hívták, pedig szívesen ment volna, így egyetlen bevételi forrása a zene.

De kapok egyszer 120 ezret segélypénznek, és rögtön jön a rosszindulat. 3 hónapja ez az első bevételi forrásom, és az olyan előadók, akiknek tényleg nem gond a pénz, ti ne vegyetek mindenkit egy kalap alá magatokkal

– jelentette ki.

A Blikk azt is felidézi, korábban megszólalt Geszti Péter is az ügyben, aki szerint "a legfontosabb a jó szándék", és jó, hogy volt ilyen pályázat. Vastag Csaba azt mondta, "Én arra próbáltam meg akkor is felhívni minden kollégám figyelmét, hogy ha lehet, ezt ne vegyék igénybe". Az Artistjus bizottsági tagja, Vitáris Iván pedig azt mondta, eleve olyan szerzőktől várták a jelentkezést, akik aktívan részt vesznek a koncertezésekben, és aktív befizetői az Artistjusnak, ami azért fontos, mert az ő 10 százalékos szociális hozzájárulásukból tartják fent azt a szociális alapot, amelyből most segélyezni lehetett.

A felháborodás miatt korábban Pély Barna és Náksi Attila is közölte, átutalják a támogatásukat jótékony célra. Később megszólalt Lovasi András is, aki szerint ez az egész „képmutató” „melldöngetés a morzsapartin”, és bár