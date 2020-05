Lovasi azért gondolja, hogy a kollégáim zsebében turkálok, mert ott turkálok. Csak van, akinek nem fér bele a zsebébe a kezem a sok pályázaton szerzett pénztől. Milyen ember az, aki meg tudná venni, de inkább megeszi a fél tányér ingyen levest azok elől, akik éheznek?

– mondta egy 24.hu-nak adott interjúban Majka.

A portál az után kereste fel Majkát, hogy megírtuk: a sztár „gusztustalannak és szánalmasnak” nevezte, hogy olyan előadók is kértek és kaptak szociális támogatást az Artisjustól és az Előadóművészi Jogvédő Irodától, akikről tudható, hogy a járvány előtt rengeteget kerestek. A szavai miatt a szakmából sokan felháborodtak, Pély Barna és Náksi Attila például ez után inkább átutalták a megítélt támogatást jótékony célra, Lovasi András pedig közölte, „nem illik” úgy viselkedni, ahogy Majka, szerinte ez az egész „képmutató”, és csak „melldöngetés a morzsapartin”.

Majka az interjúban azt mondta:

Nem az a kérdés, hogy ki van rajta a listán, hanem az, rászorul-e. Itt értik direkt félre az emberek, amit mondtam. Nem tudod pontosan, hogy kinek mennyi pénze van, de azt tudjuk, hogy némelyik szerző nagyobb bajban lehet, mint egyes emberek a listán. Nem számlákkal, papírokkal kell ezt bizonygatni, a számlák és papírok országában, hanem elég, ha ismerjük az illetőt. Ha valaki februárban még tévében, jó pozícióban szerepel, vagy valaki tizenmilliós autóval jár, legújabb iPhone van a kezében, az szerintem ne folyamodjon segélyért, és főként ne kapja meg.

Arra a kérdésre, szerencsés-e nekimenni a szakmának, közölte:

Én némely embert inkább ügyeskedőnek neveznék erről a listáról, mint előadóművésznek, vagy zenésznek. Van, aki évek óta a felvett támogatásokból finanszírozza nem létező karrierjét. Ha ezek az emberek lennének a szakma, akkor én nem tartozom oda.

Hozzátette: ő is csatlakozott Lotfi Begi és Andro kezdeményezéséhez, akik összegyűjtöttek ötmillió forintot a könnyűzene háttérdolgozóinak. „Hozzá is tettem 500 ezret. Ezzel is azt szeretném bizonyítani, hogy nekem nemcsak a szám jár, hanem cselekszem is.”

Pénteken egyébként megszólalt Madarász Iván, az Artisjus elnöke is, és elmondta: a támogatás odaítélésekor az volt a két legfontosabb szempont, hogy olyan sikeres előadók kapjanak pénzt, akik a bevételük egy részének felajánlásával maguk is támogatták a már régebben létrehozott szolidaritási alapot, és nem azt nézték, hogy ki milyen körülmények között él, hanem hogy a járvány miatt konkrétan mekkora a bevételkiesése.