Itt a legújabb Bagossy Brothers Company-dal klipje, a Csillag az égen

Ismét lélekzenével jelentkezik a Bagossy Brothers Company. A Csillag az égen című dalukhoz készült klipet a Svábhegyi Csillagvizsgálóban forgatták, ami abból a szempontból érthető is, hogy a dal a párkapcsolatról, két ember összecsiszolódásáról szól, az emberek sorsát pedig – vannak, akik úgy tartják, hogy – odafent, a csillagokban írják, a nagy dolgok az égben köttetnek.

A klipben a végtelen tér nem annyira véget nem érő, mint inkább rész és egész elválaszthatatlanságának példázata. És ahogyan a csillagászok kutatják és elemzik a bolygók, holdak és galaxisok rendszerét, próbálják megérteni a világegyetem működésének lényegét, egy párkapcsolat ugyanígy feltérképezhető és elemezhető. Minderről így vall Bagossy Norbert:

Kimeríthetetlen téma két ember összecsiszolódása. Mindig van fentebb és lentebb is, egy hullámvasút, amin néha megpihenhetsz az egyenes részeken, aztán a felvezető úton már izgalmasan várod a zuhanást. Vizuális típus vagyok, és álmodozó. Abszolút a szemem előtt van, ahogyan az ember felmászik egy végtelen létrán, hogy lehozza a legfényesebb csillagot a párja számára. Persze önmagában a csillag nem elég, kell hozzá az is, hogy szüntelen figyelmesek tudjunk maradni. Számomra ezek érdekes párhuzamok, és mindig tudnak újat tanítani.

A Bagossy Brothers Company dalának klipjét, a Csillag az égen címűt ezúttal is a Sáji Róbert és Márton László operatőr-rendező páros készítette.

Magyarország egyik legnépszerűbb zenekara, az országszerte telt házas koncerteket adó Bagossy Brothers Company 2022. július 16-án a Budapest Parkban ad koncertet.

Kilenc éve töretlenül

A máig változatlan felállásban játszó gyergyószentmiklósi zenekar 2013 májusában alakult, népszerűsége egyenletesen, gyors ütemben emelkedett. Energikus, közönségcentrikus koncertjeivel rövid idő alatt vált az erdélyi, majd a Kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb koncertzenekarává.

A csapat eddig 4 nagylemezt, 1 szimfonikus koncert lemezt, 1 EP-t, számtalan klipet jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez; a 2019-ben megjelent Veled Utazom hatszoros platina minősítést ért el, Magyarországon nincsen ennél magasabb lemezeladási fokozat.

A zenekar egyik alapítójával, a Fonogram-díjas Bagossy Norberttel az Index olvasói más szerepkörben is találkozhattak már az Indexen. A Highlights of Hungary nagyköveteként volt podcastvendég. Amennyiben ezt a beszélgetést nem hallották volna, ide kattintva most megtehetik.