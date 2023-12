Furcsaságok a Spotify összesítő listáján 2023 leghallgatottabb dalairól és előadóiról

Persze, a kérdést érdemes lenne tovább bontani északi és déli féltekére is, vagy európai, ázsiai és amerikai vonulatra – a különbség óriási. Múlt hét végén jelent meg a Spotify összesítő listája 2023 leghallgatottabb dalairól és előadóiról, a magyar listákat pedig – nem meglepő módon – Azahriah vezeti. Nemzetközileg Taylor Swift, a The Weeknd és Miley Cyrus uralja a piacot, de mi a helyzet más országok saját listáival?

Nálunk a top 10 slágerbe egyetlen külföldi név egyetlen dala fért be, azonban a kedvenc előadók listáját már két név is díszíti. Az viszont más kérdés, hogy ez miként alakult a többi ország listáin: a világ melyik részein uralkodik lokálpatrióta muzsika, és hol vették át a vezető szerepet a nemzetközi trendek.

Ennek jártunk most utána, és érdekes megfejtésre jutottunk. Egyáltalán nem mindegy, hogy északon, délen, keleten vagy nyugaton nézünk szét, és hogy adott országtól mennyire áll távol az angol nyelv. A mintából az is kiderül, hogy a magyar streaminghallgatóság mely más országok ízlésvilágára emlékeztet a leginkább, és mekkora eltérések alakulhatnak ki akár kontinenseken belül is.

Ahogy arról korábban írtunk is, a Spotify legsikeresebb előadója 2023-ban Taylor Swift lett. Több mint 26 milliárd streamet zsebelt be az énekesnő, aki 2022–2023-ban kiadott egy teljesen új lemezt, valamint néhány korábbi albumát újravette, hogy azok felett visszaszerezze a jogokat. Mellette szintén a top háromban végzett a The Weeknd is, aki az elmúlt két évben leginkább színészi karrierjével volt elfoglalva, s noha idén kiadta híres albumának, a Starboynak deluxe változatát – az eredeti kiadása után hét évvel –, 2022-ben rukkolt elő legutóbb teljesen friss nagylemezzel.

Négyen állnak a zenei világ élén

Ha nem előadókat, hanem dalokat nézünk, világszinten Miley Cyrus vitte a prímet Flowers című dalával, amelyet már megjelenésekor némi botrány övezett. Bár a lemez, amelyen a dal szerepel, 2023 elején landolt a streamingoldalakon, igazán nagy sikert egyedül ez az egy dal ért el róla. Néhány szám épp csak képes volt átlépni a százmilliós hallgatottságot mintegy egy év alatt, a többség a negyvenmilliót sem érte el, miközben a Flowers egymaga megugrotta az 1,6 milliárd streamet.

Ami igazán érdekes, hogy Miley Cyrus nem szerepel a top 10, világszinten leghallgatottabb előadó között. Ezzel ellentétben mind Taylor Swift, mind a The Weeknd képviselteti magát – előbbi kettő, utóbbi egy kooperációs – dallal a tíz leghallgatottabb szám között. Hogy ez miért fontos? Mert Cyrus nagyjából sehol sem tudott a top 10 előadó közé kerülni – még az USA-ban sem. A mérleg másik felét nézve pedig – csupán az érdekesség végett –

a top 10 legjobban hallgatott lemez közül három Taylor Swifté a harmadik, hatodik és nyolcadik helyen.

Az a négy alkotó, aki globális szinten mind a legjobban hallgatott dalok, mind a legjobban hallgatott előadók, mind a legjobban hallgatott lemezek top tízes listájában jelen van, az:

Taylor Swift,

The Weeknd,

SZA

és Peso Pluma mexikói zenész, aki ráadásul nem angol nyelven alkot.

Most, a világszintű listák teljes ismeretében már stabil viszonyítási alappal bírunk. Az egyszerűség kedvéért előbb a három vezető angol nyelvterület listáját mérjük fel.

A Spotify kialakított egy bolygótérképet, amin az ember szabadon böngészheti különféle régiók top 5 kedvenc dalát. Noha Európa elég szegényes – Magyarország például nem is szerepel a csekkolható helyek között –, az USA államainak majd fele, nagyvárosainak pedig zöme megtalálható benne.

Ismétlődő minta

A nyugati parton Miley Cyrustól a Flowers, SZA-tól pedig a Kill Bill – amely globálisan a második leghallgatottabb dal – gyakorlatilag dominálja a városokat Seattle-től egészen Los Angelesig. Utóbbin már érződik a latin hatás, mivel az angyalok városának kedvenc dala egy Peso Pluma-kooperáció, az Ella Baila Sola.

A keleti parton, Floridától New Yorkig szintén ez a felállás – Floridában pedig ugyanúgy bejutott Pluma a top ötbe –, azonban itt már Morgan Wallen is képviselteti magát. Az énekes helyi híresség, egy countrysztár, aki a globális top tízet nem érte el előadóként, valamint slágert sem tudott a listára tűzni, viszont egyik lemeze bekerült a legjobbak közé. Last Night című dala Phoenixtől Atlantáig,

a kontinens közepén szinte mindenütt az első vagy a második helyen áll.

Ezek az arányok zömében Kanadára is igazak – a toplistás dalokat nézve –, azonban ott rendjére Cyrus és Wallen küzd az első helyekért, néhol pedig SZA befigyel harmadikon. A mexikói határtól délre ez teljesen megváltozik. A Desperado-filmek hazájában Peso Pluma gyakorlatilag a helyi Azahriah, mivel Guadalajara és Mexikóváros top öt dalában kivétel nélkül ott van a zenész.

Változik a nyelv, változik a prioritás

Innen délebbre, Guatemalától Argentínáig három név az, amely rendszeresen úrrá lesz a listákon:

Feid – kolumbiai énekes, dalszerző, aki a globális top 10 előadó hatodik helyén áll,

Bad Bunny – Puerto Ricó-i rapper, aki a globális top 10 előadó második helyén áll,

Big One – argentin producer.

Visszatérve az angol nyelvterületekhez – persze kontinenst váltva –, Ausztrália és Új-Zéland olyan, mintha Észak-Amerikához tartoznának, mivel ugyanúgy Cyrus, Wallen és SZA a három visszatérő név. Velük ellentétben az Egyesült Királyság lokálpatriotizmusa már szembeszökik, mivel a leghallgatottabb dal Santan Dave és Central Cee közös száma, a Sprinter, akik mindketten londoni alkotók. Ami szintén érdekes, hogy itt a country már kevésbé dominál, tekintve, hogy Morgan Wallen kiesett a top ötből.

Előadói szinten is megjelenik a helyi erő. A lista első három helyén Taylor Swift, Drake és a The Weeknd áll. Ők a globális lista top ötjében is ott vannak, azonban a közép- és dél-amerikai sztár (Peso Pluma és Bad Bunny) helyét felváltja a lokális művészet Ed Sheeran és az Arctic Monkeys személyében – ők az Egyesült Királyság vezető előadóiként gyakorlatilag be sem kerültek a globális top tízbe.

Dominál a helyi erő

Európa többi országában is gyakori, hogy a lokális alkotók dominálnak, akik az adott ország nyelvén írnak számokat. A spanyol top ötben kétszer is szerepel Quevedo helyi rapper neve, a francia dallistát egy kísérleti hip-hop stílusban alkotó zenész, SDM vezeti, de Németországban, Svédországban, Lengyelországban és Olaszországban is helyi alkotó száma áll az első helyen. Ami külön érdekes, hogy míg a franciáknál, németeknél, svédeknél és lengyeleknél is Miley Cyrus Flowers című dala rendre a második és negyedik hely között mozog,

addig a spanyolok és olaszok top ötjébe nem került be az énekesnő.

Lengyelország top öt dala között egébként David Kushner amerikai zenész neve is feltűnik, aki a magyar top dalok listán a huszadik hely körül végzett. Ha a közép-európai régiót akarjuk kimondottan vizsgálni, akkor mind a németeknél, mind a lengyeleknél hasonló a helyzet, mint nálunk, mivel egy-két névtől eltekintve – akik rendre megegyeznek – főként helyi előadók vezetnek. Taylor Swift és a The Weeknd mindenhol tarolt, a Flowers pedig a legtöbb környező országban a top tízben végzett. A németeknél érdekes módon Drake és Eminem is bekerült a top 10 előadó közé – utóbbi a top öt dalba is.

Amit érdemes még külön kiemelni, az Csehország,

mivel Cyrus és Kushner ott is top 10-ben van, de mellettük David Guetta Blue átirata is eljutott az ötödik helyig. Náluk egyfajta „Azahriah-szindrómát” él át Calin – Moldovában született cseh zenész –, valamint Viktor Sheen – Kazahsztánban született cseh zenész. Ők voltaképp dominálják a top 10-et összesen hat dallal. Csak összehasonlításként: Azahriah neve hétszer szerepel a top 10 magyar dalnál a Spotifyon.

Akadnak meglepetések

Csupán gyors gondolatként megemlítjük még az ázsiai és afriaki toplistákat, ahol zömében helyi nevek uralják a piacot. Itt szinte országonként és régiónként eltér a kép. Ami egyedül szemet szúr, hogy SZA rengeteg helyen szerepel, valamint több ex-BTS tag – élükön Jung Kookkal – is beférkőzött a leghallgatottabb dalok listájába. Slusszpoénként amellett sem tudtunk szó nélkül elmenni, hogy Indiában a top 10 leghallgatottabb lemezbe befért a The Weeknd Starboy című albuma , Szaúd-Arábiában egy 12 éves Adele-dal vezeti a toplistát, valamint Vietnám még nem feledkezett meg Charlie Puthról.

Összesítve, a globális mintát nézve Magyarország abszolút hozza a Közép-európai formát, ráadásul annak is egy erősebben lokálpatrióta verzióját.

Noha annyira nem zárja ki hazánk más nemzetek és kontinensek zenéjét, mint egyes afrikai, dél-európai vagy ázsiai országok, azért kevéssé tudott megfogni minket több olyan alkotó is, akik a környéken nagy népszerűségnek örvendenek – persze utóbbi általánosítás a puszta számok alapján.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezek az állítások mindössze a Spotify-hallgatottságok alapján születtek.

Az élő zene, a rádiók, a lemezeladások, valamint a YouTube-hallgatások valószínűleg teljesen más eredményeket hoznának, arról nem is beszélve, hogy noha piacvezető, nem a Spotify az egyetlen streamingoldal, és teljesen alapos képet csupán ezeknek az összesítésével lehetne nyerni. Mindenesetre ezek az eredmények is érdekes világképet alkotnak.