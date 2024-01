Egyszer Eszter, másszor Kriszta, Magyarországon a Korn is tiszta

Az Index szerkesztősége gyakran kap zenei anyagokat feltörekvő együttesektől, előadóktól. PickUp néven elindított sorozatunkban időről időre beszámolunk három új névről, csapatról,

küldjenek akár lemezt, kislemezt vagy single-t.

Fontos: az Indexet az előadók keresik meg, érdekükben nem járt közben kiadó, sem PR-os sem marketinges – legfeljebb kapcsolattartó. A hármas listát a Kultúra rovat – stílusbeli és tartalmi korlátok nélkül – kizárólag saját belátása szerint állítja össze. A mostani PickUp három előadója:

Audioshake,

Imre Fia Imre,

Liana.

Ő egy Eszter... inkább Kriszta

Frissen és ropogósan romantizál az Audioshake új dalában, ahol azt feszegeti a banda, hogy is néz ki egy Eszter, vagy egy Kriszta nevű lány. Abszolút eredeti téma? Talán nem, de a körítés, a szöveg, a humor és a fricska mind szórakoztató, kellemes, elúsztat.

A stílusosan Eszter című dal klasszikus pop-rock nóta, ami könnyen megállná a helyét olyan előadók mellett, mint az új évezredes Bon Jovi, vagy a romantikusabb Robbie Williams. Az érzelmes hangvételt helyezi fókuszba a zenekar, de nem veszik túl komolyan magukat, hiszen a szerelem is épp olyan bolond, mint sokszor a zene.

Az Audioshake 2018-ban jelentette meg első nagylemezét, de 2021 óta nem dobtak ki új muzsikát. A hozzánk eljuttatott közleményük alapján újjáalakult a csapat, így lassan lehet készülni, hogy elárasztják a hazai piacot friss szerzeményeikkel.

Ennek az Eszter című dal az előfutára.

Nem tudni, merre vezet majd a banda útja, de sosem rossz, ha akadnak olyan zenekarok a hazai az éterben, akik a túlzóan művészi hangvétel, vagy drámai csattanók helyett a mindennapi élet egyszerűségére helyezik a hangsúlyt, és megtalálják az apró hülyeségekben is azt, amit dalba lehet szőni.

Azt hittük nem lehet, aztán mégis

Második nagylemezével érkezett novemberben az Imre Fia Imre. A banda úgy fogalmaz magáról, hogy ők a „Korn és Hiperkarma szerelemgyereke”. Azt hittük, ez csupán egy erősre sikeredett figyelemfelkeltés. Meghallgatva az albumot: nem az.

Férfiasan bevallva, nem gondoltuk volna, hogy ez a két irány ilyen jól tud passzolni, de „sajnos” igen. Pofátlanul ragaszkodik a szürkeállományunkhoz a dallamvezetés, miközben a szövegek zöme igencsak kritikus – egyszerre társadalmi és egyéni szinten is.

A legutóbbi lemezük 2018-ban jelent meg, de mostani albumuk érezhetően sokkal összetettebb és letisztultabb – habár ebben a stílusban inkább nevezzük ezt jótékony kosznak. A lemez sem téma, sem energia szempontjából nem szenved hiányt, ám finomabb idegzetű embereknek nem ajánljuk, mert kizökkentő élményt tud nyújtani.

Személyes kedvencek: a jól megragadott rapbetétek.

Lazák, karcosak, vadak és tartalmasak. Hogy Magyarországon meddig lehet jutni két irányzat efféle szerelemgyerekével, az kérdés, de egy biztos, a banda menetel előre, és hozzá is tesz a hazai zenei élethez.

Ma is tanultunk egy új stílust

Könnyed, érzelmes hangulattal jelentkezett még novemberben a Liana zenekar, amely banda eredményesen szerepelt az idei Fülesbagoly Tehetségkutatón – ahol nyáron az Index is ott volt. A csapat – saját meghatározása szerint – dreamfolkpop stílusban zenél, amely besorolás tulajdonképpen értelmet nyer, amikor elkezdjük hallgatni dalaikat.

Légies könnyedség hatja át a zenét, amit elmés hangszerelés, fülbemászó dallamívek és egyedi ötletek tesznek egésszé. Az unikalitása nem tolakodó, épp csak annyi, amennyit az egyszerű fül megkíván.

Mostani számuk, a Lépcső is ilyen muzsika, nem távolodott el nagyon a banda gyökereitől, noha folkhatásból most némileg kevesebbet kaptunk. A refrén megmarad, de nem minden mást agresszívan kikönyökölve ragad be a fejünkbe. Épp csak azon kapjuk magunkat hazafelé sétálva, hogy azt dúdolgatjuk: „kicsit késő”.