Ezerszer hallottuk már, hogy visszatér a Linkin Park. Lassan a rajongók könyökén jönnek ki ezek a pletykák, azonban a mostani eset némileg más. Maga a Billboard hozta le, hogy

bizalmas forrásokból szereztek információt arról, mi folyik az LP háza táján.

Noha már egy ideje voltak találgatások, és egy női énekes ténye is felröppent, a zenei toplistákat tömörítő oldal most olajat öntött a tűzre. Saját, zenekarhoz közeli forrására hivatkozva ismertette, hogy a Linkin Park menedzsmentje éppen felméréseket végez, szervezőkkel egyeztet, mekkora a fesztiválkereslet a bandára, amely 2025-re tervezné a visszatérést. A női énekes kérdése azonban más tészta.

Korábbi hír, hogy az Orgy frontembere, Jay Gordon nyilatkozott arról, hogy hallott valamit egy női énekesről, akivel épp együtt dolgozik a csapat. Gordon később videóüzenetben tagadta ezt, és azt mondta, kiragadták a kontextusból, amit mondott, és fals hírt generáltak belőle. Ennek ellenére a pletykák egyre jobban elterjedtek, egészen addig, hogy a kérdéses frontasszonyról azt rebesgették, nem más, mint az Evanescence énekesnője, Amy Lee.

Leet persze azonnal kikérdezte erről az iHeart Radio, aki elmondta, hallotta ő is a pletykákat, de eddig nem történt megkeresés. Ennek ellenére elmondta, a két zenekar rajongótábora közt van némi átfedés, ha pedig felkérnék koncertre, nem dobná el a lehetőséget.

Nosztalgiaturné vagy folytatás?

Noha az énekesnős pletykák valóban csak híresztelésnek bizonyultak – bár a zenekar az efféle infókat sem tagadni, sem megerősíteni nemigen szokta, így tulajdonképpen bármi lehetséges –, a koncertkérdés már egészen más tészta. A Billboard szerint három oszlopos tag: Mike Shinoda, Brad Delson és Dave Farrell viszi majd a koncerteket.

Mivel a zenekar több év hallgatás után újra aktív kezdett lenni – kiadott egy-egy, fiókban ragadt dalt, és válogatáslemezt is megjelentetett áprilisban –, egy turné, ha csak a nosztalgia jegyében is, de nem tűnik irreális döntésnek. Mindazonáltal erősen kétséges, hogy valóban új számokat kezdenének készíteni Chester Bennington halála után, tekintve, hogy a zenekar hét évre leállt.

Végeredményben – a Billboard saját névtelen forrásait leszámítva – semmi sem erősíti meg minden kétséget kizárólag az újraindulás hírét. Ugyanakkor a Linkin Park zeneszerző frontembere, rappere, Mike Shinoda áprilisban nem is tagadta mindezt a Revolver magazinnak, amikor az új kiadvány kapcsán szóba került a visszatérés. A megszokott, ködös körítéssel elmondta: „Pletykák mindig terjednek. Az emberek arról kérdezősködnek, hogyan tovább a zenekarral, és a legtöbb, amit bárkinek is mondhatok: ha lesz valami, amiről beszámolhatunk nektek, arról be is számolunk. Ha lesz mit bejelenteni, az fent lesz a linkinpark.com oldalon. Ha bárki mástól halljátok, azt hisztek el belőle, amit szeretnétek.”