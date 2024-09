Fekete Pákó ajkai ismét bizseregnek, dalban mondja el, miért

Súlyos szerelmi bánat égette Fekete Pákó szívét és ajkait, de végre visszatért a kicsi lány, akit úgy várt. Új dalából kiderül, hogy lehet az a nagyváros vagy a tengerpart, a szenvedélyes szerelemnek semmi sem szabhat gátat, a jó dolgokra pedig érdemes várni.

Megjelent Lapite Oludayo, közismert nevén Fekete Pákó új száma Gyere és csókolj címmel, ami a két éve kiadott Pusz Pusznak a folytatása. Olyannyira a folytatása, hogy ismét Tarkan Şımarık (Kiss Kiss) című dalának alapjára született, de ezúttal más végeredményben. A tavaly magyar állampolgárságot szerzett előadó, alkalmazva a modern technológiák vívmányait, hogy érzéseit még teljesebben átadhassa, némi autotune-nal tisztította hangját, így a szenvedélytől átfűtött énekdallam most már – szemben a Pusz Pusz egyes részeivel – teljes mértékben kivehető.

A két dalnak nem csupán az alapja, de a szövegezése és dallamvezetése is hasonló, ezzel is jelezve, hogy egy évek óta tartó, türelmes várakozás teljes eposzi költeményét öntötte kétrészes zenei formába az előadó. A sorokból kiderül, hogy a lányra gondolva, aki egyszer felperzselte szívét, szenvedély tölti el, miközben csókjának bizsergető emlékeit még mindig ajkain őrzi.

Csillagoktól a vízpartig

Pákó szerelmes szívének kitartását végül siker koronázta, hisz a dal utolsó verzéjében kiderül, hogy a kicsi lány, kit úgy hiányolt az előadó, végre visszatért és újból karjába zárhatja. Fekete Pákó hozzánk eljuttatott levelében is ezt a boldog végkifejletet emeli ki: „Van, amikor nem hiába várunk, a látszat ellenére is jó vége lehet a dolognak.”

Az előadó ezt az eposzi mesét videóklipjében is visszaadja, ahol szintén újabb technikai szintlépés történt. Míg a Pusz Pusz esetében néhány valós helyszín – akár a stúdiósarok – látható, amiket egy-egy klasszikus tévés, mulatós háttérrel villanyoz fel Pákó, addig most kiaknázta a green screen technológiáknak a sokoldalúságát. Kanapékon ülve, vagy épp a háttér előtt táncolva várakozása és a lány utazása a csillagoktól a nagyvároson át egészen a tengerpartig tart. Pákó unalmában (vagy épp nyugodtságát reprezentálva) a történet zenitjében még időnként egy vízipipára is rágyújt, hogy szerelme forró, édes ajkainak hiányát meleg, édes füst ízével helyettesíthesse.

Végül a táncoló, egzotikus szépségek gyűrűjében a mese boldog véget ér, amit az előadó nem csupán az elkészült dallal és klippel, hanem még egy kihívással is megfűszerezett.

Az új dalom egy kihívás is! KIHÍVÁS: Küldjétek tovább mindenkinek, akit ti is csókolnátok! GYERE ÉS CSÓKOLJ! Nagyon fáztok? Ez a forró csók majd mindenkit átmelegít! Puszillak Benneteket, hallgassátok szeretettel a legújabb dalt. Idén erre bulizunk a legnagyobbat

– áll hozzánk eljuttatott levelében az üzenet (de voltaképp a videóklip leírásában is fellelhetők ezek a sorok).