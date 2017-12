Fotó: Wikipedia

Baba Vanga egy bolgár asszonyság volt, aki 85 éves korában, 1996-ban elhunyt. De mielőtt eltávozott volna az élők sorából, még megjövendölt néhány dolgot, alaposan ráijesztve azokra, akik ezeket később megismerhetik, mert néhány dolog azóta bejött közülük. Az egyébként vak matróna állítólag beszélt a New York-i ikertornyok elpusztításáról, persze virágnyelven, eltalált egy cunamit, sőt, hogy egészen aktuálisak legyünk, még egy kalifátusról is beszélt Európában. Ez is az ISIS célja volt.

De most jöjjenek a 2018-as jóslatai.

Egyrészt megmondta, hogy 2018-ra Kína válik a világ vezető hatalmává. Erről egész alapos kutatások is vannak, amik ezt a trendet megerősítik, így most ezen pont nem lepődünk meg. A balkán Nostredamusának másik jóslatától viszont kicsit ökölbe szorult a fenekünk: azt mondta, hogy ezidőtájt alternatív energiaforrás áll majd az emberiség rendelkezésére egyenesen a Vénusz bolygóról. Értik? Űrutazás, egy újabb bolygómeglátogatása, micsoda kaland! Bár eléggé meglepődnénk, mert nem nagyon tudunk olyan tervekről, amik a Vénuszt céloznák meg.