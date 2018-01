Órákig el tudnám nézni, ahogyan bolygószerte jönnek-mennek a meleg és hideg áramlatok. Még a szögtartó térkép területi torzításaival is kibékülök, főleg, mert így látszik igazán, mennyire jó Európának, hogy létezik a Golf-áramlat. Nem csak Észak-Norvégia hőmérséklete magasabb, mint az azonos szélességi körön fekvő Észak-Szibériában vagy Közép-Grönlandon, de nálunk is jóval enyhébb az idő, mint a Magyarországgal azonos szélességi körön fekvő Kelet-Mongóliában:

Fotó: ventusky.com

A globális éghajlatváltozással ez is veszélybe került, nehéz megmondani mi jöhet a már most is lassuló áramlat után, de az biztos, hogy nagyon más lehet Európa időjárása, mint most.