Jól indult az éve ennek a Los Angeles-i kislánynak, pedig csak vásárolni ment be a Greenblatt's Delibe a Sunset Boulevardon. Na de ott, közvetlenül a chipsek mellett, találkozott Keanu Reeves-szel, aki jó szokásához híven most is kedves volt a rajongóival. Úgyhogy bevásárlás közben pózolt egyet a kislánnyal, aminek eredménye ez a szupercuki kép lett. A büszke apa gyorsan ki is tette az Instájára. Csak megjegyezném, hogy Keanu Reeves amúgy 53 éves.