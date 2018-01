30 nap börtönt kapott egy 21 éves norvég férfi, mert megdobálta a rendőröket hógolyókkal.

A rendőrséget egy elszabadult bulihoz hívták ki, ahol a fiatalok üvegekkel, kövekkel és jobb híján hógolyókkal dobálták meg a kiérkező tiszteket. Az eset még áprilisban történt, hét fiatalt őrizetbe is vettek, de ítélet csak most született és csak egyiküket ítélték el: azt, amelyik a hógolyókat dobálta és meg is harapott egy rendőrt.

(Via)