Most igazán könnyen tehet valami jót: egy férfi feltöltött egy képet Facebookra, ami ha elér egymillió lájkot, akkor elnevezi Son Gokuról a gyerekét. Vagyis ő már most is elnevezné, de a felesége ragaszkodik a lájkokhoz. Úgyhogy repülhet a hüvelykujj, mint a varázsfelhő, és indulhat a lájkmeháme!

Egyébként a kismama durván alulbecsülte a Dragon Ball-rajongótábor méretét, mert a poszt 16 óra után már 600 ezer interakciónál áll – bár ebben benne van