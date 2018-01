Az egykori The Gathering-es Anneke van Giersbergen egy csomó alter-randislágeres szólólemez és mindenféle más projekt után újra metalegyüttest alapított, amiben totálisan kimaxolta azt az ellentmondásosságot, amit éterien magas, szerelmesslágeres női hang és a mélyre torzított gitárok meg a kétlábgép egymás mellett okozni képesek. És ha az ember elkapja a dolog hangulatát, akkor mindkét oldalt nagyon lehet élvezni az új zenekar, a VUUR (hollandul tűz) bemutatkozó lemezén, az In This Moment We Are Free - Cities-en. És ezt a különös kettősség hamarosan élőben is meg lehet tapasztalni.

Anneke már számtalan alkalommal járt Magyarországon, és most is szerencsénk van: a lemezbemutató turnénak csak három keleti állomása lesz Nyugat-Európa mellett, és az egyik ezek közül Budapest és az A38 hajó. A szervező el is küldte az erről szóló közleményt, amiben Anneke arról is beszél, hogy a koncerten megannyi eddigi projektjét sem hanyagolja majd: "Továbbra is fogok Gathering és Devin Townsend dalokat is játszani, mert szeretem ezeket, és persze azzal is tisztában vagyok, hogy sokan mások is, úgyhogy sosem maradnak ki. A Gentle Storm esetében is megvannak a nagy kedvenceim, így ezeket is megtartom. Manapság annyi dal közül választhatok, hogy igazán elkényeztetve érzem magam. Úgy is tekinthetünk a VUUR-ra, mint az új heavy metal outletemre. Ugyanakkor ez nem egy projekt zenekar, éppen ezért a koncerteken a közös új dalok is nagy szerepet kapnak majd."

A pesti koncert február 18-án lesz a hajón.