Látta?! Olybá tűnik, hogy Velkovics Vilmos, az Echo tévé műsorvezetője bátorságot reggelizett, és alaposan megizzasztotta a kormányfőt. A valóságban persze ilyen nem történt, Velkovics Vilmos ugyanis csak a stúdióba meghívott középiskolásokkal szokott erősködni, Orbán Viktorral szemben viszont nagyokat lapít.

Két interjúból lett most egy Csoki és Hipo munkája nyomán, akik két riportalannyal készített interjút vágtak össze eggyé, hogy Velkovics tényleg bátornak látszódjon.

Az egyik videó iskolapéldája a szakmaiatlanságnak (a másik is): a januári diáktüntetés után az Echo tévé behívta az egyik tizenéves szervezőt, hogy interjút készítsenek vele, de az interjú zavarba ejtő módon egy vallatásba torkollott. Szegény diák azt hihette, hogy az Echo tévében majd megkérdezik arról, hogy mit gondol a világról, hogy miért tüntet, mit csinálna másképpen, de Velkovics Vilmos műsorvezető mintha éppen azt akarta volna reprodukálni, amit mindannyian utálunk az oktatási rendszerben, és poroszos, alázós testnevelőtanár stílusban ugrott neki a meghívott tizenévesnek, mondatot akart elemeztetni vele, majd kioktatta, hogy itt ő kérdez.

Kritikusan persze lehet kérdezni, sőt, szakmai minimum, Velkovics azonban teljesen mást adott elő, láthatóan nem érdekelte a téma, aminek apropóján meghívták a srácot, ő kizárólag fölényeskedni akart. Mindegy, azóta le is vették a képernyőről, és a szuperveszélyes No go zónába, Brüsszelbe zavarták tudósítónak.

Ha Orbánnal dacoskodott volna, az így nézett volna ki.