Körforgalmat általában ott építünk, ahol több nagy forgalmú út csatlakozik, mert ez a megoldás szépen meg tudjak osztani a csomópontba érkező forgalmat, sokkal jobban alkalmazkodik a forgalom dinamikájához, mint egy lámpás csomópont tenné (rendőröket pedig ugye nem csak minden pofonhoz, hanem minden olyan kereszteződéshez se lehet állítani, ahol forgalmas utak találkoznak). Így aztán nagyot néztem, amikor a hétvégén Miskolc és Sajószentpéter között végigsuhantam a 26-os úton.

A semmi közepén ugyanis, de tényleg, annyira a pusztában, hogy itt kilométerekre nem volt még egy Soros-plakát se, se betelepítős, se kerítésbontós, szóval valóban a semmiben, hirtelen jött egy körforgalom. Csak behajtani és kihajtani lehet, nincs elágazás, bekötőút, hirtelen jött Mészáros Lőrinc-vállalkozás, se ipari parki szántóföld.

Oltári marhaságnak tűnt – és tűnik még most is, bár azóta már elolvastam a Totalcar majd két évvel ezelőtti posztját a körfogóról (a poszt végén talál frissítést az okáról). Ami szerint forgalomlassítás a célja, merthogy itt, Miskolc és Sajószentpéter között nyílegyenes az út, és az autósok lába odatapad a gázpedálra, mint Tibocz kezéhez az olcsón jött közpénz.

Viszont én az Alföldön számos helyen jártam már, a 44-es, 46-os, 52-es, 54-es, 55-ös utak olyan szakaszain, amik szintén nyílegyenesek, de még a régi 35-ös főút is ilyen. Jönnek a semmiből, mennek a semmibe, köztük se csomópont, se körforgalom, se fekvőrendőr, maximum most már telepített traffipax, mégse halnak ott halomra az autósok. Szóval a szépen hangzó közlekedésszervezési érvek ide, autósok biztonságára hivatkozás oda, én valahogy nem tudok nem arra gondolni, hogy itt is csak eleliosoztak némi közpénzt. De persze biztos csak túlzottan borúlátó vagyok.

Frissítés: Többen írtak, hogy mi a körforgalom valódi funkciója. Az, hogy a már évtizedes tervként létező leendő sajószentpéteri elkerülő majd itt csatlakozzon a 26-os útba. Ami jól is hangzik, már csak el kellene készülnie, ám a környéket ismerős olvasók szerint még annak sincs semmi jele, hogy belátható időn belül elkezdenék építeni.