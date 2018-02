Négy is van belőlük Budapesten, kettő az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában, egy-egy a CEU-n és az ELTE-n. A négy kutatócsoport közösen dolgozik azon, hogy minél többet megtudjon a csecsemők és kisgyermekek gondolkodásáról, a programban önkéntes alapon vehetnek részt a kisgyerekes szülők. Mi is jártunk egy ideig, míg a kisgyerekesség kategóriájából ki nem öregedtek a gyerekek, hasznos is, érdekes is.

Aki még nem ismeri a munkájukat, az szombat délután a CEU-n nyílt napon nézheti meg, milyen módszerekkel milyen kutatásokat csinálnak, de a szervezők szerint úgy általában a fejlődéslélektanról is megtudhatnak egy csomó mindent, akik elmennek. A programok ingyenesek, csak regisztrálni kell, amit itt lehet megtenni.