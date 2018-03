A Marilyn Mansonnal és Alice Cooperrel is jó kapcsolatot ápoló Johnny Depp pénteken két szám erejéig ugrott be a Stone Temple Pilots egyik kaliforniai koncertjére: az egyik a Sex Type Thing volt az éppen fellépő zenekartól, a másik pedig az MC5 klasszikusa, a Kick Out The Jams, amibe Wayne Kramer, a legendás zenekar alapítója is beszállt. Készültek felvételek is: