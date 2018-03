Ugye ön is olvasta, hogy milyen irtózatos iramban pusztulnak a méhek, és ez milyen nagy bajba sodorhatja az embereket is?! Az MME éppen ezért azt szorgalmazza, hogy a beporzó rovarok védelme érdekében nyissunk méhecskehotelt, akár az erkélyünkön is.

Fotó: Orbán Zoltán / mme.hu

Mint írják, míg a házi méhek akár több tízezres kolóniáinak termetes faodvakra, vagy még inkább az ember által biztosított kaptárakra van szüksége, a magányos fajok ujjnyinál nem vastagabb lyukak védelmére bízzák utódaikat.