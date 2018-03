És ha alaposabban megnézi?

Elsőre nekem sem tűnt fel, pedig nap mint nap túrom őket – a feleségem szúrta ki tél elején, amikor a gyártó lecserélte a korábbi, szuperhős-tematikájú sorozatot a mostanira.

A kisebbik pelenkák csomagolásán egy Down-szindrómás kislány játszik. Első látásra ez nem teljesen egyértelmű, ő azért vette észre, mert tanult róla, és nem csak a ferde szemrést nézte. Beszélgettünk róla, próbáltam utánaolvasni, rákerestem a gyártó honlapján, de semmit se találtam.

Pár napja Szonja méretet váltott. A 6-os Libero csomagolásán egy kisfiú van, az ő esetében már nehéz nem észrevenni, hogy Down-os.

A szakemberek szerint a társadalmi érzékenyítés leghatásosabb módja, ha nem beszélünk róla, hanem mutatjuk, amit akarunk. Ha nem arról értekezünk, hogy egy cigány ember milyen nehézségeket legyűrve lett orvos vagy tanár, hanem a tévében őt is kérdezzük, amikor a szakterületét érintő információra van szükség. Ha pedig egy terméket hirdetünk, lehet, hogy célszerű nem kizárólag gyönyörű embereket mutogatni idilli pillanatokban, hanem láttatni azt is, hogy a valóságban előfordulnak kevésbé tökéletes helyzetek, hogy ezek éppúgy a hétköznapok részei, és hogy senkinek nem kell magát szarul éreznie, amiért problémái is adódnak.

A Libero gyártója pont ezt teszi a Down-os gyerekekkel. Egy sérült gyerek is lehet cuki, neki pont ugyanúgy kell pelenka, mint az összes többinek, és attól, hogy ezt látjuk, nekünk nem rosszabb lesz, hanem kicsit jobb.

Disclaimer: Nem kért rá senki, hogy megdicsérjek egy reklámot, és nem is kapok érte semmit. Egyszerűen csak örülök és fontosnak tartom, hogy Down-os gyerekek vannak a kislányom pelenkájának a csomagolásán.