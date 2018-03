Több olvasóban is felmerült a Jurányi Zsófiával, az Antarktiszon áttelelt magyar fizikussal készült interjúnk után, hogy vajon meg szokták-e nézni a sarki kutatók John Carpenter kultikus horrorfilmjét, az Antarktiszon játszódó A dolog című alkotást? (A filmben egy lezuhant földönkívüli űrhajó és a vele érkező földönkívüli létforma okoz némi bonyodalmat egy norvég majd egy amerikai antarktiszi kutatóbázoson. Sokan csúnya halált halnak.)

Azt lehet tudni, hogy a Nemzetközi Űrállomáson elég komoly filmkönyvtár is van, amiből klasszikus sci-fiket – így például a Nyolcadik utas: a halál című horrort, ami az egyik kedvenc – is választhatnak az űrhajósok. Hogy a déli-sarki "űrhajósok" megnézik-e a hasonlóan klausztrofób és rémületes Carpenter-filmet, emailben kérdeztük Jurányi Zsófiát. Íme a válasza:

Igen, sokat nézünk filmeket, olvasunk is, régi sarki expedíciókról például. A The Thing című filmet pedig hagyományosan június 21-én a nyári napforduló napján nézzük meg, ami az Antarktiszon a legsötétebb nap, a tél közepe. Ezt egyébként minden állomáson megünneplik, üdvözleteket is küldenek egymásnak.