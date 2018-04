Néhány napja nagy vihart kavart internetszerte egy olasz újságíró, Eugenio Scalfari, amikor kijelentette, hogy őszentsége egy interjú során azt állította, pokol márpedig nem létezik. Ez elég meredek kijelentés lenne még a nem éppen ortodox nézeteiről ismert Ferenc pápától is, és most meg is érkezett a Vatikán hivatalos állásfoglalása a témában. Ezek szerint:

A 93 éves Scalfari valamit súlyosan félreértett a pápa szavaiból

Amik különben sem hivatalos interjú formájában hangzottak el, hanem egy magánbeszélgetés során

És egyébként sem készült se hangfelvétel, se írásos jegyzet a dologról

Szóval nem kell örülni, a katolikus katekizmus szerint továbbra is az van, hogy ha valaki úgy hal meg, hogy bűn, méghozzá nem bocsánatos bűn terheli a lelkét, az bizony a pokolra jut, és ott az örök kárhozat lesz a jussa.

És még azt sem tették hozzá, amit a klasszikus vicc, hogy de legalább jó a társaság, mert oda kerül az összes haverod is.