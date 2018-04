Egyetlen magyarázatom az elmúlt hónapok választási kampánya okozta hírzajcunami lehet arra, hogy teljesen elkerülte a figyelmem a tény: Dorinának március elején YouTube-filmsorozata indult. Pontosabban egy „roma filmsorozat” Dorina főszereplésével, amit a Dikh TV csinál, a címe az, hogy Minden álmod, az alcíme pedig, hogy Fiatalok a mindennapokban. A kreatív tablettát nem adagolták túl, de ez legyen a legnagyobb...

Tessék? Hogy azt se tudja, ki az a Dorina?

Oké, akkor némi edukálás: Dorina egy 13 éves kalocsai lány, aki bulizásról és matekdogáról énekelgetve egy csapásra híres lett, amikor felkapta őt az internet népe, ahogy mondani szokták. Videónkból mindent megtudhat.

Szóval tehát ugye Dorina főszereplésével indult egy roma filmsorozat, elvileg kéthetente jelenik meg egy-egy rész. Családi szappanoperának tűnik, az első részét ide kattintva nézheti meg a tisztelt érdeklődő, csatlakozva több mint 430 ezer emberhez. A Dikh tévé YouTube-csatornáján eddig három epizód jelent meg.

És ami hagyján: ennek a sorozatnak már fut a paródiája is. Ezt a Videómánia csatornán csinálja Dancsó Péter, a legújabb rész, Befenyített a Csövesbánat Fárajó címmel most pénteken készült el. Nekem ma reggel került a szemeim elé, és nemcsak az adás sokkolt, hanem az a tény is, hogy szűk két nap alatt 367 ezren látták. (Nem tudom, ez hányszorosa a közmédia kétnapi nézőszámának, de biztos nem megy el rá 80 milliárd forintunk.) Szóval színes kulturális időtöltésben boldog szép napot mindenkinek.