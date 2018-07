Vasárnap avatták fel Koncz Gábor szobrát Mezőkeresztesen, az avatáson részt vett maga Koncz Gábor és a város országgyűlési képviselője, Tállai András is, aki egy fotót is megosztott az eseményről. Koncz Gábornak egyébként éppen július 8-án van a születésnapja, és már korábban is szó volt róla, hogy egy szobrot kap ajándékba a várostól ez alkalomból. Sőt, az idén éppen 80 éves színész ezt maga is hevesen támogatta, állítólag még pénzt is adott rá, a Bors szerint azonban a szobor közadakozásból épült.

Mint a 444 is rámutatott, Mezőkeresztesen három magyarnak van köztéri szobra, Kossuthnak, Petőfinek és Koncz Gábornak.