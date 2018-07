A tavalyi év egyik legjobb filmje, a Lady Bird a magyar mozikba csak komoly késéssel, idén márciusban jutott el. De még tavaly írtuk meg, hogy igazán különös dolog történt: az amerikai kritikusok egy emberként borultak le a film előtt, ami látszólag semmi újat nem mond, csak elmeséli egy újabb fehér amerikai lány felnövéstörténetét.

Kritikánkban azt írtuk, hogy Greta Gerwig nem megújította a mozi műfaját, csak csinált egy okos és őszinte filmet, valami olyanról, amin mindenki keresztülment.

Úgy tűnik, hogy idén sem ússzuk meg Lady Bird nélkül, ismét készült egy fiatal fehér lány felnövéséről egy film, amit imádnak a kritikusok. Az Eighth Garde jelenleg 40 kritika után 98 százalékon áll a Rotten Tomatoes oldalon. Ezúttal is egy elsőfilmes rendezőről van szó, a 28 éves Bo Burnham elsősorban standupjai miatt lett híres, de úgy tűnik, hogy a filmezéshez is ért.

Az Eight Grade főszerpelője Kayla (Elsie Fisher), akinek már csak néhány hét van hátra az általános iskolából. Szeretne népszerű lenni a társai körében és menő YouTube videókat készíteni, de valamiért nem akar jönni az áttörés. A kritikák szerint a film hitelesen mutatja be az Y-generációt övező nyomást, amit a különböző közösségi média felületek szakítottak rájuk. És emellett az is ott van benne, hogy ugyan a körülmények változnak, de 13 évesnek lenni mindig is horror volt a legtöbb ember számára.

Azt nem tudni, hogy az Eight Garde-nek is sikerül-e bezsákolnia jövőre néhány Oscar-jelölést, de az előjelek kedvezőek. Egyelőre nem tudjuk, hogy a magyar mozikba is eljut-e a film.