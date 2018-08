A legjobb meghatározás, amit valaha arról hallottam, hogy lehet körülírni a metálkoncertek kötelező kellékét, a pogózást, így szólt:

a pogó: dodzsem kocsik nélkül.

De ha kicsit precízebbek akarunk lenni: ez az, amikor az önfeledt rockerek - illetve persze más műfajokban is előfordul a titokzatos jelenség - úgy buliznak, hogy eközben az erőszakosság határát súroló testi kontaktusok alakulnak ki köztük, főként váll és váll között.

Hát a magyar Wikipedia ezzel semennyire nem ért egyet, cserébe valószínűleg ez a legszórakoztatóbb Wiki-oldal a teljes magyar interneten, de talán az egész Wikipedián is, én legalábbis jóízűen röhögtem végig a "Pogo" szócikket. Már a kezdete is csodálatos:

A Pogo vagy „pogózás” egy tánc, melyet általában punk vagy metál zenére táncolnak.

És tényleg, ott vannak mellette a tánclépések, hogy így kell a táncot járni, már ez is zseniális. De itt még messze nincs vége!

Az alkalmankénti ütközések és a tánc első látásra szabálytalan volta miatt külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy a táncolók egymást lökdösik, illetve verekednek, de ez nem így van. A pogózás célja a zenére való közös ugrálás, tánc öröme és nem a lökdösődés.

És a Wikipedia-oldal szerzői nem tágítanak a "tánc" kifejezéstől, ha beledöglenek, akkor sem, még a Wall of Death meghatározásánál is ragaszkodnak hozzá, noha a tényleg teljesen idióta Wall of Death nem jelent mást, mint hogy a közönség egy része egymással szemben áll sorfalat bizonyos távolságra, majd teljes erőből egymásnak rohannak. Nem így tudja a Wikipedia: tánc, és kész!

A pogózás módja nagyban függ zenei irányzattól. Például a Hardcore műfaj kedvelőinél gyakoribb a malomkerékszerű csapdosás. A „Wall of death” táncnál a tömeg két részre válik, és egymásnak rohan.

Fogalmam sincs, hogy direkt viccnek szánták-e a szócikket, de azért az ilyen mondatoknál már erősen gyanakszom, hogy zseniális paródiáról van szó:

„HP Dance” azaz: „HARDPogo tánc”. Ez a pogozásnak egy olyan változata amikor acélbetétes lábbelivel rugdosó mozdulatokat tesznek, és egymást direkt lábon, illetve társaságtól függően, hasi tájékon rúgják. Az ilyen események általában úgy végződnek, hogy a „táncosok” kb 30%-át mentősök látják el.

Ha Rejtő Jenő tudta volna, mi az a pogózás, maga sem írhatott volna róla jobb szócikket a Wikire!