Gazdája, Eliseo Ramos egy Oregon állambeli börtönben dolgoztak, rutinkeresést hajtottak végre. Abbie kiszagolt egy adag heroint, amit becsempésztek a börtönbe, és jelezte ezt a gazdájának. A keresés közben a heroin leborult az asztalról, és a kutya beleszippantott. Ezután elkezdett folyni a nyála, levegő után kapkodott, nagyon gyorsan pislogott, és remegett a feje.

Egy rendőrnek sikerült gyorsan szereznie Narcan nevű drogot, ami az opiáttúladagolások ellenszerének számít, és kutyáknak is adható. Befecskendezték Abbie orrába, és ettől jobban is lett, de azért állatorvoshoz vitték, ahol bent töltött egy éjszakát, aztán másnap haza is engedték.