Oké, a kettő között van visszafelé 49 év: a mai, a 2018-as Sziget utáni első napon van 49 éve, hogy 1969-ben elkezdődött a 3 nap béke és zene fesztiváljának hirdetett woodstocki dzsembori (valójában ugyebár White Lake-ben). A több mint harminc előadóból – akik nagyjából félmillió ember előtt léptek fel – a The Who egyik számát választottam, főleg azért, mert olyan kedvem volt. Ja, meg, ha már az egy generációs korszakhatár volt, a címe miatt is. Meg mert a The Who zenéje, az jó.