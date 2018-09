Maga Szabó Tünde sportért felelős államtitkár posztolta ki a Facebookra, hogy ikrei is elkezdték az iskolát. A képhez nem fűzött semmi különösebb kommentárt azon kívül, hogy minden diáknak és szülőnek sok sikert kíván a tanévre, és hogy a tanulás, a tanítás bizony befektetés a jövőbe. A befektetés ebben az esetben szó szerint is érthető. Ha a képet jobban megnézzük, a sportállamtitkár gyermekein iskola egyenruha látható, amelyen a SEK Budapest International School logója szerepel. Ebben az iskolában a tandíj évente több mint 1,5 millió forint.

A kormány nyilatkozataiból tudjuk, hogy kiváló minőséget képviselnek a hazai állami iskolák is, de akkor vajon miért választotta ezt a magánintézményt a sportállamtitkár ráadásul ennyi pénzért? Mivel nyújt többet ez az iskola? A Hűvösvölgyi úton található magániskolában magyar és nemzetközi tanterv alapján zajlik az oktatás. A tanítás nyelve a magyar és az angol, de mindenki második idegen nyelvként tanulja a spanyolt, emellett németül, franciául és oroszul is tanulhatnak. A diákok nemzetközi érettségit is tehetnek. Külön figyelemre méltó az iskola honlapján olvasható szerződésben a következő rész: "Az Intézmény nyitott különböző etnikai csoportokból érkező vallású és háttérrel rendelkező gyerekek és intézményi dolgozók számára."