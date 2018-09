Eddig 14 halálos áldozatot követelt az Egyesült Államokban a Florence hurrikán. Észak- és Dél-Karolinában szakadatlanul esik, a folyók áradnak, az utakat elöntötte a víz. Valakik mégis úgy gondolták, hogy zárt kennelben magukra hagyják hat kutyájukat. Egy hősies önkéntes szabadította ki őket, mielőtt megfulladnak, vette észre a 24.hu a Twitteren terjedő bejegyzést.

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.



We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy