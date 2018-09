A Nantes környékén élő Philippe Gillet nappalija első látásra akár otthonosnak is tűnhet - Buddha-szobor a komódon, sakk-készlet az asztalon, Vasarelly Ölelkező zebrái a falon. Az asztalnak - is - használt terrárium már elgondolkodtató, a szobába besétáló aligátor a legtöbbünknél kiverné a biztosítékot. A 67 éves férfi több mint 400 pókkal és hüllővel él együtt, Ali az aligátor is házikedvenc.