Négyszer valószínűbb, hogy az embert villámcsapás éri, mint hogy megnyeri a lottót. Stefan Mandelbe mégse csapott soha villám, pedig összesen 14 alkalommal nyert a lottón.

A férfi az első két alkalommal még a szülőföldjén, Romániában nyert, amikor próbált pénzt gyűjteni, hogy kimenekítse a családját a kommunista diktatúrából. Ezután Izraelbe költözött, itt hozta össze a további 12 lottónyereményt, mielőtt Ausztráliában telepedett volna le. Ma Vanuatu szigetén él.

Mandel módszere valójában nem olyan nagy ördöngösség, mert nem matematikai zsenialitásra épít, csak a rendszer kiskapuit kihasználva hekkeli meg a rendszert. Illetve hekkelte, mert az akkoriban legális módszer ma már szabálytalan lenne – később ő maga is ült 20 hónapot egy izraeli börtönben egy lottós szabályszegés miatt.

A módszere hat lépésből állt:

