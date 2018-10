Dennis Hof középhatótávolságú amerikai celeb, nevadai illetőségű, ahol jól futó bordélyház-hálózatot üzemeltet. Nevadában ez legális biznisz, Amerikában sehol máshol nem az, ezért aztán a róla készült HBO-dokumentumsorozatot nagy érdeklődéssel nézte a nép országszerte. Mr. Hof erre a lehetőségre rá is tett annyi lapáttal, ahánnyal csak tudott: politikusokkal, médiaszemélyiségekkel, pornósztárokkal haverkodott nyilvánosan, látványos partikat szervezett Las Vegasban - és végül elindult republikánus színekben a novemberben esedékes kongresszusi választáson.

Hof Trump nagy rajongója, saját magára a "Trump of Pahrump" (Pahrump egy város Nevadában) néven hivatkozott előszeretettel, az önéletrajzi könyvének az Art of the Pimp címet adta (Trumpé ugye az Art of the Deal, pimp meg annyit jelent, strici), az AP hírügynökségnek pedig nemrég azt nyilatkozta, számára Trump Kolumbusz, a felfedező, aki megmutatta neki az utat a politikába, amire most ő is rálép.

A siker borítékolható volt innentől. A mestertervbe azonban hiba csúszott:

Dennis Hof a hét elején, pár nappal a 72. születésnapja után váratlanul elhunyt.

Csakhogy ilyenkor már nincs megállás: a kampány dübörög, a szavazólapok kinyomtatva, neveket lehúzni már nem lehet róla. Ráadásul annyira ismert arc helyi szinten, és annyira népszerű, hogy a közvélemény-kutatók szerint simán meg fogja nyerni a választást posztumusz. Még egy ok, hogy érdeklődve várjuk a választás eredményeit innen az óceán túloldaláról.

