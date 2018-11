Elgondolkodtató infografikán mutatja be az Oxfam, milyen kapcsolatban vannak egymással a világmárkák. Ha megnézzük az ábrát, kiviláglik: valójában 10 világcég kontrollálja a fogyasztói márkák többségét. Ezek a cégek – a Nestlé, a PepsiCo, a Coca-Cola, az Unilever, a Danone, a General Mills, a Kellogg's, a Mars, az Associated British Foods és a Mondelez – mind ezreket foglalkoztatnak és több milliárd dollár éves forgalmat generálnak. Óriási hatalmuk lenne akár pozitív változtatásokra is a világban, az infografikával erre akart rávilágítani az Oxfam. Böngésszenek!