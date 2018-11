Ahogy arról a Ripost és az Origó is beszámolt, Orbán Viktor szerda reggel nyolc órakor kiment parlamenti irodájának erkélyére, feltűrte ingujját, és egy az egybe kiállt tél tábornok ellen. Mondhatni fölényes győzelmet aratott a miniszterelnök, hisz még csak ügyet sem vetett a csípős 9-10 fok körüli hőmérsékletre, minden libabőrözés és hidegrázás nélkül olvasta az újságját.

Péntek reggel a Margit híd budai hídfőjénél, a HÉV megállójában egy Orbán Viktornál is spártaibb harcost láttam, aki még a fent részletezett irodista páncélzatnál is hétköznapibb mellvértben küzdött a téli hideg ellen. Ott állt a peronon, talpát egy teremcipő és egy fekete zokni védte a kő ridegségétől. Bár a zoknija addig fel volt húzva, ameddig csak a pamutból szőtt szálak rugalmassága engedte, de a vádlija így is csupaszon maradt. Egészen combközépig mardosta bőrét a novemberi szellő. A rövidnadrág megvédte combja felső részét és a derekát,de felső testét csak egy vékony póló fedte. A hátát is csak táska védte, ha a kegyetlen 8 fok nem szemből támadná meg. Fejét szabadon hagyta. Fülét még egy fejhallgató se óvta. Kezét is legfeljebb telefonjának melege hevíthette. Csak állt ott és dacolt a hideggel.

Szervusz, Tél Uram! Lefőtt a kávéd!