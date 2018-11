Töredelmes bocsánatkérő közleményt adott ki a North Yorkshire-i rendőrség, amiért egy szatír személyleírásában túlságosan is belement a részletekbe. Az azóta már átírt, eredeti közleményben egy kövér, meztelen férfiről volt szó, aki York városában a nyílt utcán mutogatta magát, és maszturbált egy nő előtt. Ez még nem is lett volna nagy baj, csak aztán a személyleírás úgy folytatódott, hogy az illetőnek kicsi pénisze, és figyelemre méltóan mélyre lógó heréi voltak. A rendőrség Facebook-oldalán most százak követelik az eredeti leírás visszaállítását. Nyilván a nyomozás hatékonyságának elősegítése végett.