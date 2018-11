Jó pár éve elképedve fedeztem fel, hogy a német autópályákon vannak olyan pihenőhelyek, ha jól emlékszem, Reststation a nevük, ahol nemcsak enni vagy vécézni lehet, hanem zuhanyozni is, néhány euró fejében. Aztán Észak-Olaszországban is láttam olyan Autogrilleket, amik komplett kényelmi szolgáltatást is kínáltak az autósoknak. Sőt, ma már Magyarországon is vannak zuhanyzós autópálya-pihenők.

De Nóri nem ilyen kvalifikált útszakaszon járt, hanem lenn, délen, egy tizenezres kisvárosban. És a falusi benzinkút női vécéjébe lépve megdöbbent, mint egyszeri Nógrádi György, aki tényleg találkozik egy menekülttel: a vécében ugyanis egy hidromasszázskabin is fogadta. Ez ni:

Fotó: Olvasónk, Nóri

Az eset amúgy nem itthon történt, hanem egy Francofonte nevű településen, Syracusától nagyjából negyven kilométerre, Szicíliában. „A ferfi wcben nem voltam lehet ott volt jacuzzi is” – zárta levelét lassan állandóvá váló szicíliai olvasóriporterünk.